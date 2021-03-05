***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.03.2021 17:39
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2021 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915485
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
18:057,5432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:059,0018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0143
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
18:05411,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,51
|Açılış
|: 411,89
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|226,60
|109.279.659
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|9.385.940
|% 10,00
|
|KONTR
|97,90
|375.700.864
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.005.475
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|KENT
|389,70
|9.004.853
|% -10,00
|
|LINK
|46,98
|20.809.705
|% -10,00
|
|CASA
|176,60
|7.994.999
|% -8,50
|
|FENER
|31,12
|219.412.348
|% -8,25
|
|MERIT
|287,30
|2.682.220
|% -7,32
|
|PETKM
|6,02
|2.449.346.630
|% 2,21
|
|GARAN
|9,25
|1.533.823.658
|% -1,60
|
|THYAO
|14,78
|1.317.585.491
|% 0,41
|
|INDES
|32,56
|1.133.452.728
|% 6,82
|
|KRDMD
|7,30
|1.071.799.752
|% -0,82
|
|PETKM
|6,02
|2.449.346.630
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,46
|789.179.846
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|507.849.400
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.533.823.658
|% -1,60
|
|SKBNK
|1,41
|214.257.350
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5402
|7,5432
|% 0,42
|
|Euro
|8,9918
|9,0018
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,3767
|10,4288
|% -0,27
|
|Frank
|8,0631
|8,1116
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0003
|2,0103
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|0,58
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,11
|69,11
|2,37
|