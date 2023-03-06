***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.03.2023 18:44
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2023 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120620
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 179,93
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.428
En Düşük
5.222
18:0518,8921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9533
En Düşük
18,8123
18:0520,2090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0365
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3097
En Düşük
20,0406
18:051.119,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,80
|Açılış
|: 1.119,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.124,67
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|46,20
|59.504.609
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|24.175.515
|% 10,00
|
|ASTOR
|44,32
|2.237.490.861
|% 9,98
|
|MARKA
|5,51
|9.035.906
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|3.489.829
|% 9,98
|
|ULUSE
|242,30
|496.300.986
|% -9,99
|
|KMPUR
|106,60
|342.190.729
|% -6,98
|
|SELGD
|6,60
|6.082.347
|% -5,58
|
|BASCM
|5,70
|1.453.094
|% -5,00
|
|KGYO
|31,58
|40.902.121
|% -4,30
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|THYAO
|142,40
|5.336.829.996
|% 2,67
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|TUPRS
|622,40
|4.686.069.028
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|EKGYO
|8,35
|2.561.041.118
|% 3,21
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|ISCTR
|12,96
|3.407.284.481
|% 9,92
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8530
|18,8921
|% -0,02
|
|Euro
|20,1144
|20,2090
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,6186
|22,7320
|% -0,11
|
|Frank
|20,1899
|20,3115
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0139
|5,0390
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-1,74
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-13,00
|
|Tam
|7.593
|7.669
|-10,00
|
|Yarım
|3.710
|3.753
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.876
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,25
|86,25
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DURDO
Yüzde 7.98 oranında artışla 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 991, 024 adet işlem
-
17:57NTGAZ
Yüzde 9.98 oranında artışla 35.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 866, 586 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 196, 2 artarak (% 3.42 ) 5, 929
-
17:56XU100
Endeks 5, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 90, 818.00 milyon TL de
-
17:56GARAN
Yüzde 7.04 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 862, 316 adet işlem