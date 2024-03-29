***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.03.2024 18:29
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2024-31/12/2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29/03/2024
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimizin 29 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2024 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264451
BIST