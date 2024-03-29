***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2024-31/12/2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29/03/2024Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 29 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2024 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264451BIST