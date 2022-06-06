***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
06.06.2022 09:42
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 03/06/2022 03/06/2022 10591
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034767
BIST
11:012.643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 42,11
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.645
En Düşük
2.620
11:0116,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1688
|Açılış
|: 16,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5400
|
16,5833
En Düşük
15,9954
11:0117,8770
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2802
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7500
|
17,8770
En Düşük
17,3505
11:01986,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,77
|Açılış
|: 986,98
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,55
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler10:59
|TETMT
|256,50
|5.079.934
|% 9,99
|
|KAPLM
|62,65
|442.058
|% 9,91
|
|FLAP
|4,07
|33.108.275
|% 8,82
|
|KNFRT
|7,84
|8.412.325
|% 8,44
|
|RODRG
|16,85
|1.117.705
|% 7,46
|
|EPLAS
|18,04
|23.128.205
|% -8,93
|
|EMNIS
|21,60
|75.600
|% -5,01
|
|DIRIT
|2,54
|15.456
|% -4,51
|
|MZHLD
|85,00
|1.190.425
|% -4,23
|
|OYLUM
|2,43
|1.278.869
|% -2,80
|
|SASA
|44,88
|1.212.591.738
|% 2,23
|
|THYAO
|48,52
|942.999.099
|% 1,13
|
|SISE
|21,60
|912.242.230
|% 3,75
|
|EREGL
|35,26
|514.332.025
|% 2,14
|
|TUPRS
|282,80
|482.423.093
|% 3,10
|
|EKGYO
|2,84
|240.665.472
|% 2,16
|
|ODAS
|2,93
|185.422.738
|% 4,64
|
|DOHOL
|4,04
|214.487.415
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,26
|58.313.676
|% 1,61
|
|TSKB
|2,26
|104.088.406
|% 2,26
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5762
|16,5782
|% 1,00
|
|Euro
|17,8353
|17,8758
|% 1,59
|
|Sterlin
|20,7349
|20,8389
|% 1,46
|
|Frank
|17,1737
|17,2771
|% 1,08
|
|Riyal
|4,4057
|4,4278
|% 0,98
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|1,55
|
|Altın Gr.
|987
|987
|10,08
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|0,29
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,45
|
Seans Raporu
10:59
daha fazla
-
11:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, FROTO
-
11:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, TUPRS, EKGYO
-
11:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 29 artarak (% 1.55 ) 2, 375
-
11:14
TETMT, UFUK, KNFRT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:14
MZHLD, ZPX30, ENKAI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında