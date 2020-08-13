***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 5.554.485 5.662.413 2.697.365 2.698.238Satışların Maliyeti4 -4.073.848 -4.260.977 -2.160.695 -2.058.123TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.480.637 1.401.436 536.670 640.115BRÜT KAR (ZARAR)1.480.637 1.401.436 536.670 640.115Genel Yönetim Giderleri4 -220.860 -248.559 -117.060 -136.215Pazarlama Giderleri4 -70.308 -69.065 -32.547 -35.189Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4 111.700 42.216 36.116 20.311Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler4 -101.925 -132.628 -60.168 -96.697ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.199.244 993.400 363.011 392.325Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4,11 1.143.724 1.323.038 740.725 859.514Yatırım Faaliyetlerinden Giderler4,11 -552.839 -80.501 1.428.769 -8.393FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.790.129 2.235.937 2.532.505 1.243.446Finansman Gelirleri4 135.856 114.518 37.661 49.694Finansman Giderleri4 -47.979 -99.277 29.709 -17.194SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.878.006 2.251.178 2.599.875 1.275.946Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-195.668 -332.747 -220.106 -192.369Dönem Vergi (Gideri) Geliri-266.420 -281.356 -133.902 -168.279Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri70.752 -51.391 -86.204 -24.090SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.682.338 1.918.431 2.379.769 1.083.577DÖNEM KARI (ZARARI)1.682.338 1.918.431 2.379.769 1.083.577Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.265 -1.013 -5.234 -914Ana Ortaklık Payları1.684.603 1.919.444 2.385.003 1.084.491Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-adi hisse senedi (tam TL) 0,31000000 0,39000000 0,43000000 0,20000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.674.758 1.787.167Dönem Karı (Zararı)1.682.338 1.918.431Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler79.459 -621.783Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler293.215 292.872Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.484 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.644 22.788Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-347.209 -361.614Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-117.354 -61.622Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.699 7.629Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler195.668 332.748Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-34.220 -29.211Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler89.898 -773.443Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -51.930İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler186.695 945.670Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-384.509 1.496.397Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler361.540 36.533Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-198.029 13.274Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler243.996 -1.057.623Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler163.697 457.089Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.948.492 2.242.318Vergi İadeleri (Ödemeleri)-270.899 -452.464Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.835 -2.687YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-146.003 -549.194Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri3.212.738 1.774.848Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-3.700.167 -2.286.603Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri101.759 95.448Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-185.105 -472.723Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.367 -66.431Alınan Temettüler117.354 61.622Alınan Faiz349.785 344.645FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.180.407 -862.010İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-181.909 -52.628İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-181.909 -52.628Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri128.784 106.210Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-197.427 -149.659Ödenen Temettüler-925.777 -781.791Ödenen Faiz-14.858 -14.485Alınan Faiz10.780 30.343YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)348.348 375.963Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi816.389 327.843NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.164.737 703.806DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.035.529 3.291.808DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.200.266 3.995.614Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7.207.108 6.041.469Finansal Yatırımlar9.046.887 6.923.960Ticari Alacaklar2.149.338 1.529.614Diğer Alacaklar8.459 5.785İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 51İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.429 5.734Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar85.081 411.018Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları5 85.081 411.018Stoklar2.063.862 1.616.400Peşin Ödenmiş Giderler454.473 404.764Diğer Dönen Varlıklar393.325 291.243ARA TOPLAM21.408.533 17.224.253Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar159.635 138.673TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.568.168 17.362.926DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11.479.574 10.555.843Ticari Alacaklar115.023 103.384Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 13.252.153 12.349.769Maddi Duran Varlıklar8.830.241 8.554.461Maddi Olmayan Duran Varlıklar404.580 382.047Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar404.580 382.047Peşin Ödenmiş Giderler46.147 58.058Ertelenmiş Vergi Varlığı57.706 41.817Diğer Duran Varlıklar1.631 1.674TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.187.055 32.047.053TOPLAM VARLIKLAR55.755.223 49.409.979KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar293.303 197.260Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları129.131 113.594Ticari Borçlar1.450.760 1.047.678Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar106.023 131.507Diğer Borçlar135.736 110.969İlişkili Taraflara Diğer Borçlar226 152İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar135.510 110.817Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler3.966.721 3.291.070Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri5 2.024.651 1.184.155Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri1.942.070 2.106.915Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü202.622 180.021Kısa Vadeli Karşılıklar381.812 302.693Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar67.662 69.803Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar314.150 232.890Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler453.395 397.304ARA TOPLAM7.119.503 5.772.096TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.119.503 5.772.096UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar880.441 927.810Diğer Borçlar162.469 143.537Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler5.113 4.731Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri5.113 4.731Uzun Vadeli Karşılıklar89.985 80.056Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar89.985 80.056Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.171.691 3.056.127TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.309.699 4.212.261TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.429.202 9.984.357ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.858.544 39.012.383Ödenmiş Sermaye10 5.621.689 5.021.689Sermaye Düzeltme Farkları10 13.041.654 10.656.509Geri Alınmış Paylar (-)10 -729.310 -475.238Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)779.611 692.263Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)779.611 692.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.003.730 -6.968.225Yabancı Para Çevrim Farkları-8.993.615 -6.961.688Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-10.115 -6.537Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.265.460 1.000.629Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31.198.567 25.195.996Net Dönem Karı veya Zararı1.684.603 3.888.760Kontrol Gücü Olmayan Paylar467.477 413.239TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.326.021 39.425.622TOPLAM KAYNAKLAR55.755.223 49.409.979Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.021.689 8.863.607 -293.165 892.274 -6.756.884 -8.647 853.222 21.952.033 1.582.042 32.106.171 412.600 32.518.771Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-3.958 147.407 1.438.593 -1.582.042Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-27.539 -4.525 -172.765 1.357 2.451.729 1.919.444 4.167.701 19.812 4.187.513Dönem Karı (Zararı)1.919.444 1.919.444 -1.013 1.918.431Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-27.539 -4.525 -172.765 1.357 2.451.729 2.248.257 20.825 2.269.082Sermaye Arttırımı0 0 0Kar Payları10 -775.184 -775.184 -6.607 -781.791Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-52.628 -52.628 -52.628Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.304.361 1.304.361 1.304.361Dönem Sonu Bakiyeler5.021.689 10.167.968 -373.332 883.791 -6.929.649 -7.290 1.000.629 25.067.171 1.919.444 36.750.421 425.805 37.176.226Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622Transferler176 264.831 3.623.753 -3.888.760Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-72.163 87.172 -2.031.927 -3.578 3.905.768 1.684.603 3.569.875 57.526 3.627.401Dönem Karı (Zararı)1.684.603 1.684.603 -2.265 1.682.338Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-72.163 87.172 -2.031.927 -3.578 3.905.768 1.885.272 59.791 1.945.063Sermaye Arttırımı10 600.000 4.461 -604.461Kar Payları10 -922.489 -922.489 -3.288 -925.777Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-181.909 -181.909 -181.909Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.380.684 2.380.684 2.380.684Dönem Sonu Bakiyeler5.621.689 13.041.654 -729.310 779.611 -8.993.615 -10.115 1.265.460 31.198.567 1.684.603 43.858.544 467.477 44.326.021Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.682.338 1.918.431 2.379.769 1.083.577DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar87.172 -4.525 36.295 -69.001Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -91.393 0 -91.393Yabancı Para Çevrim Farkları87.172 86.868 36.295 22.392Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.857.891 2.273.607 1.630.641 619.656Yabancı Para Çevrim Farkları1.860.476 2.271.438 1.630.223 617.566Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.585 2.169 418 2.090Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-2.585 2.169 418 2.090DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.945.063 2.269.082 1.666.936 550.655TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.627.401 4.187.513 4.046.705 1.634.232Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar57.526 19.812 17.962 -3.883Ana Ortaklık Payları3.569.875 4.167.701 4.028.743 1.638.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868837BIST