***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 19:02
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4 8.338.156 8.103.650 2.783.671 2.441.237
Satışların Maliyeti
4 -6.200.135 -6.139.202 -2.126.287 -1.878.225
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.138.021 1.964.448 657.384 563.012
BRÜT KAR (ZARAR)
2.138.021 1.964.448 657.384 563.012
Genel Yönetim Giderleri
4 -378.027 -369.713 -157.167 -121.154
Pazarlama Giderleri
4 -118.210 -109.392 -47.902 -40.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 200.395 73.327 88.695 31.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -315.210 -166.605 -213.285 -33.976
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.526.969 1.392.065 327.725 398.664
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4,11 1.837.598 2.021.644 693.874 698.606
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4,11 -706.446 -180.954 -153.607 -100.453
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.658.121 3.232.755 867.992 996.817
Finansman Gelirleri
4 317.066 160.040 181.210 45.522
Finansman Giderleri
4 -82.397 -135.279 -34.418 -36.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.892.790 3.257.516 1.014.784 1.006.337
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-389.770 -414.022 -194.102 -81.274
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-392.514 -344.429 -126.094 -63.072
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.744 -69.593 -68.008 -18.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.503.020 2.843.494 820.682 925.063
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.503.020 2.843.494 820.682 925.063
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.120 13.086 -4.855 14.099
Ana Ortaklık Payları
2.510.140 2.830.408 825.537 910.964
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
-adi hisse senedi (tam TL) 0,46000000 0,39000000 0,15000000 0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.302.918 2.146.256
Dönem Karı (Zararı)
2.503.020 2.843.494
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
80.331 -1.026.460
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
526.704 463.723
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-36.462 3.321
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.331 33.841
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-535.027 -517.516
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-147.390 -84.024
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.220 112
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
389.770 414.023
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.933 -29.394
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-92.442 -1.220.287
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -90.259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
236.356 825.968
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.821 1.485.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
65.925 -96.429
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-223.007 12.307
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.533 -911.483
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
485.792 336.500
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.819.707 2.643.002
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-510.957 -492.899
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.832 -3.847
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-423.205 286.813
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4.315.760 2.096.006
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.895.426 -1.823.981
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
153.357 115.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-376.845 -596.413
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-311.408 -83.992
Alınan Temettüler
147.390 84.024
Alınan Faiz
543.967 496.092
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.229.943 -1.029.275
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-306.659 -74.132
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-306.659 -74.132
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
252.588 105.252
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-237.159 -284.227
Ödenen Temettüler
-926.241 -797.784
Ödenen Faiz
-23.732 -17.523
Alınan Faiz
11.260 39.139
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
649.770 1.403.794
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.799.997 213.032
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.449.767 1.616.826
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.035.529 3.291.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.485.296 4.908.634
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
8.493.104 6.041.469
Finansal Yatırımlar
10.743.697 6.923.960
Ticari Alacaklar
2.038.776 1.529.614
Diğer Alacaklar
9.252 5.785
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 51
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.252 5.734
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
167.747 411.018
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
5 167.747 411.018
Stoklar
2.390.308 1.616.400
Peşin Ödenmiş Giderler
722.536 404.764
Diğer Dönen Varlıklar
510.073 291.243
ARA TOPLAM
25.075.493 17.224.253
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
181.873 138.673
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.257.366 17.362.926
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
12.919.516 10.555.843
Ticari Alacaklar
131.259 103.384
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 14.332.382 12.349.769
Maddi Duran Varlıklar
9.220.953 8.554.461
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
460.508 382.047
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
460.508 382.047
Peşin Ödenmiş Giderler
64.196 58.058
Ertelenmiş Vergi Varlığı
69.958 41.817
Diğer Duran Varlıklar
1.839 1.674
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.200.611 32.047.053
TOPLAM VARLIKLAR
62.457.977 49.409.979
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
446.500 197.260
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
147.537 113.594
Ticari Borçlar
1.311.571 1.047.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
124.329 131.507
Diğer Borçlar
118.006 110.969
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
192 152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
117.814 110.817
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.906.379 3.291.070
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
5 2.440.433 1.184.155
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
2.465.946 2.106.915
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
98.887 180.021
Kısa Vadeli Karşılıklar
467.789 302.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
73.364 69.803
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
394.425 232.890
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
457.004 397.304
ARA TOPLAM
8.078.002 5.772.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.078.002 5.772.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
942.445 927.810
Diğer Borçlar
182.470 143.537
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9.661 4.731
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9.661 4.731
Uzun Vadeli Karşılıklar
95.521 80.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
95.521 80.056
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.429.689 3.056.127
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.659.786 4.212.261
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.737.788 9.984.357
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.172.714 39.012.383
Ödenmiş Sermaye
10 5.621.689 5.021.689
Sermaye Düzeltme Farkları
10 15.676.049 10.656.509
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -931.328 -475.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
872.402 692.263
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
872.402 692.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.873.641 -6.968.225
Yabancı Para Çevrim Farkları
-10.862.181 -6.961.688
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-11.460 -6.537
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.265.460 1.000.629
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
35.031.943 25.195.996
Net Dönem Karı veya Zararı
2.510.140 3.888.760
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
547.475 413.239
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.720.189 39.425.622
TOPLAM KAYNAKLAR
62.457.977 49.409.979
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.021.689 8.863.607 -293.165 892.274 -6.756.884 -8.647 853.222 21.952.033 1.582.042 32.106.171 412.600 32.518.771
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-5.830 147.407 1.440.465 -1.582.042
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.190 -19.992 -289.288 2.886 2.016.341 2.830.408 4.518.165 11.158 4.529.323
Dönem Karı (Zararı)
2.830.408 2.830.408 13.086 2.843.494
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.190 -19.992 -289.288 2.886 2.016.341 1.687.757 -1.928 1.685.829
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Kar Payları
10 -775.184 -775.184 -22.600 -797.784
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-74.132 -74.132 -74.132
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.050.984 1.050.984 1.050.984
Dönem Sonu Bakiyeler
5.021.689 9.914.591 -389.487 866.452 -7.046.172 -5.761 1.000.629 24.633.655 2.830.408 36.826.004 401.158 37.227.162
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622
Transferler
264 264.831 3.623.665 -3.888.760
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-149.431 179.875 -3.900.493 -4.923 7.824.554 2.510.140 6.459.722 137.988 6.597.710
Dönem Karı (Zararı)
2.510.140 2.510.140 -7.120 2.503.020
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-149.431 179.875 -3.900.493 -4.923 7.824.554 3.949.582 145.108 4.094.690
Sermaye Arttırımı
10 600.000 89.783 -689.783
Kar Payları
10 -922.489 -922.489 -3.752 -926.241
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-306.659 -306.659 -306.659
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.929.757 4.929.757 4.929.757
Dönem Sonu Bakiyeler
5.621.689 15.676.049 -931.328 872.402 -10.862.181 -11.460 1.265.460 35.031.943 2.510.140 49.172.714 547.475 49.720.189
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.503.020 2.843.494 820.682 925.063
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
179.875 -19.992 92.703 -15.467
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -89.868 0 1.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
179.875 69.876 92.703 -16.992
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.914.815 1.705.821 2.056.924 -567.786
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.917.683 1.702.281 2.057.207 -569.157
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.868 3.540 -283 1.371
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-2.868 3.540 -283 1.371
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.094.690 1.685.829 2.149.627 -583.253
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.597.710 4.529.323 2.970.309 341.810
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
137.988 11.158 80.462 -8.654
Ana Ortaklık Payları
6.459.722 4.518.165 2.889.847 350.464
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886899
BIST