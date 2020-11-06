***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 8.338.156 8.103.650 2.783.671 2.441.237Satışların Maliyeti4 -6.200.135 -6.139.202 -2.126.287 -1.878.225TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.138.021 1.964.448 657.384 563.012BRÜT KAR (ZARAR)2.138.021 1.964.448 657.384 563.012Genel Yönetim Giderleri4 -378.027 -369.713 -157.167 -121.154Pazarlama Giderleri4 -118.210 -109.392 -47.902 -40.329Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4 200.395 73.327 88.695 31.111Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler4 -315.210 -166.605 -213.285 -33.976ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.526.969 1.392.065 327.725 398.664Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4,11 1.837.598 2.021.644 693.874 698.606Yatırım Faaliyetlerinden Giderler4,11 -706.446 -180.954 -153.607 -100.453FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.658.121 3.232.755 867.992 996.817Finansman Gelirleri4 317.066 160.040 181.210 45.522Finansman Giderleri4 -82.397 -135.279 -34.418 -36.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.892.790 3.257.516 1.014.784 1.006.337Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-389.770 -414.022 -194.102 -81.274Dönem Vergi (Gideri) Geliri-392.514 -344.429 -126.094 -63.072Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.744 -69.593 -68.008 -18.202SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.503.020 2.843.494 820.682 925.063DÖNEM KARI (ZARARI)2.503.020 2.843.494 820.682 925.063Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.120 13.086 -4.855 14.099Ana Ortaklık Payları2.510.140 2.830.408 825.537 910.964Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-adi hisse senedi (tam TL) 0,46000000 0,39000000 0,15000000 0,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.302.918 2.146.256Dönem Karı (Zararı)2.503.020 2.843.494Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler80.331 -1.026.460Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler526.704 463.723Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-36.462 3.321Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.331 33.841Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-535.027 -517.516Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-147.390 -84.024Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.220 112Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler389.770 414.023Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-45.933 -29.394Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-92.442 -1.220.287Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -90.259İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler236.356 825.968Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.821 1.485.073Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler65.925 -96.429Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-223.007 12.307Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-65.533 -911.483Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler485.792 336.500Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.819.707 2.643.002Vergi İadeleri (Ödemeleri)-510.957 -492.899Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.832 -3.847YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-423.205 286.813Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4.315.760 2.096.006Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-4.895.426 -1.823.981Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri153.357 115.077Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-376.845 -596.413Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-311.408 -83.992Alınan Temettüler147.390 84.024Alınan Faiz543.967 496.092FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.229.943 -1.029.275İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-306.659 -74.132İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-306.659 -74.132Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri252.588 105.252Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-237.159 -284.227Ödenen Temettüler-926.241 -797.784Ödenen Faiz-23.732 -17.523Alınan Faiz11.260 39.139YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)649.770 1.403.794Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.799.997 213.032NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.449.767 1.616.826DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.035.529 3.291.808DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.485.296 4.908.634Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8.493.104 6.041.469Finansal Yatırımlar10.743.697 6.923.960Ticari Alacaklar2.038.776 1.529.614Diğer Alacaklar9.252 5.785İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 51İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.252 5.734Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar167.747 411.018Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları5 167.747 411.018Stoklar2.390.308 1.616.400Peşin Ödenmiş Giderler722.536 404.764Diğer Dönen Varlıklar510.073 291.243ARA TOPLAM25.075.493 17.224.253Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar181.873 138.673TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.257.366 17.362.926DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar12.919.516 10.555.843Ticari Alacaklar131.259 103.384Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 14.332.382 12.349.769Maddi Duran Varlıklar9.220.953 8.554.461Maddi Olmayan Duran Varlıklar460.508 382.047Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar460.508 382.047Peşin Ödenmiş Giderler64.196 58.058Ertelenmiş Vergi Varlığı69.958 41.817Diğer Duran Varlıklar1.839 1.674TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.200.611 32.047.053TOPLAM VARLIKLAR62.457.977 49.409.979KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar446.500 197.260Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları147.537 113.594Ticari Borçlar1.311.571 1.047.678Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar124.329 131.507Diğer Borçlar118.006 110.969İlişkili Taraflara Diğer Borçlar192 152İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar117.814 110.817Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.906.379 3.291.070Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri5 2.440.433 1.184.155Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri2.465.946 2.106.915Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü98.887 180.021Kısa Vadeli Karşılıklar467.789 302.693Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar73.364 69.803Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar394.425 232.890Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler457.004 397.304ARA TOPLAM8.078.002 5.772.096TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.078.002 5.772.096UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar942.445 927.810Diğer Borçlar182.470 143.537Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9.661 4.731Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9.661 4.731Uzun Vadeli Karşılıklar95.521 80.056Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar95.521 80.056Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.429.689 3.056.127TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.659.786 4.212.261TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.737.788 9.984.357ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.172.714 39.012.383Ödenmiş Sermaye10 5.621.689 5.021.689Sermaye Düzeltme Farkları10 15.676.049 10.656.509Geri Alınmış Paylar (-)10 -931.328 -475.238Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)872.402 692.263Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)872.402 692.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.873.641 -6.968.225Yabancı Para Çevrim Farkları-10.862.181 -6.961.688Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-11.460 -6.537Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.265.460 1.000.629Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları35.031.943 25.195.996Net Dönem Karı veya Zararı2.510.140 3.888.760Kontrol Gücü Olmayan Paylar547.475 413.239TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.720.189 39.425.622TOPLAM KAYNAKLAR62.457.977 49.409.979Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.021.689 8.863.607 -293.165 892.274 -6.756.884 -8.647 853.222 21.952.033 1.582.042 32.106.171 412.600 32.518.771Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-5.830 147.407 1.440.465 -1.582.042Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.190 -19.992 -289.288 2.886 2.016.341 2.830.408 4.518.165 11.158 4.529.323Dönem Karı (Zararı)2.830.408 2.830.408 13.086 2.843.494Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.190 -19.992 -289.288 2.886 2.016.341 1.687.757 -1.928 1.685.829Sermaye Arttırımı0 0 0Kar Payları10 -775.184 -775.184 -22.600 -797.784Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-74.132 -74.132 -74.132Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.050.984 1.050.984 1.050.984Dönem Sonu Bakiyeler5.021.689 9.914.591 -389.487 866.452 -7.046.172 -5.761 1.000.629 24.633.655 2.830.408 36.826.004 401.158 37.227.162Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622Transferler264 264.831 3.623.665 -3.888.760Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-149.431 179.875 -3.900.493 -4.923 7.824.554 2.510.140 6.459.722 137.988 6.597.710Dönem Karı (Zararı)2.510.140 2.510.140 -7.120 2.503.020Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-149.431 179.875 -3.900.493 -4.923 7.824.554 3.949.582 145.108 4.094.690Sermaye Arttırımı10 600.000 89.783 -689.783Kar Payları10 -922.489 -922.489 -3.752 -926.241Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-306.659 -306.659 -306.659Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)4.929.757 4.929.757 4.929.757Dönem Sonu Bakiyeler5.621.689 15.676.049 -931.328 872.402 -10.862.181 -11.460 1.265.460 35.031.943 2.510.140 49.172.714 547.475 49.720.189Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.503.020 2.843.494 820.682 925.063DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar179.875 -19.992 92.703 -15.467Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -89.868 0 1.525Yabancı Para Çevrim Farkları179.875 69.876 92.703 -16.992Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.914.815 1.705.821 2.056.924 -567.786Yabancı Para Çevrim Farkları3.917.683 1.702.281 2.057.207 -569.157Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.868 3.540 -283 1.371Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-2.868 3.540 -283 1.371DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.094.690 1.685.829 2.149.627 -583.253TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.597.710 4.529.323 2.970.309 341.810Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar137.988 11.158 80.462 -8.654Ana Ortaklık Payları6.459.722 4.518.165 2.889.847 350.464http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886899BIST