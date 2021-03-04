***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,22 11.617.008 10.733.112Satışların Maliyeti5,22 -8.718.327 -8.260.104TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.898.681 2.473.008BRÜT KAR (ZARAR)2.898.681 2.473.008Genel Yönetim Giderleri5,23 -576.721 -612.954Pazarlama Giderleri5,23 -155.743 -135.130Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5,25 296.236 319.606Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler5,25 -383.468 -200.603ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.078.985 1.843.927Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5,26 3.768.602 3.361.323Yatırım Faaliyetlerinden Giderler5,26 -682.061 -745.237FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.165.526 4.460.013Finansman Gelirleri5,27 320.150 199.047Finansman Giderleri5,28 -185.758 -159.778SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.299.918 4.499.282Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-781.758 -630.569Dönem Vergi (Gideri) Geliri5,30 -753.937 -510.225Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5,30 -27.821 -120.344SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.518.160 3.868.713DÖNEM KARI (ZARARI)4.518.160 3.868.713Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.100 -20.047Ana Ortaklık Payları4.505.060 3.888.760Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-Adi hisse senedi (tam TL) 31 0,82000000 0,71000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.697.278 4.172.238Dönem Karı (Zararı)4.518.160 3.868.713Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.107.582 -1.337.832Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 657.402 660.819Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.154 50.935Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler42.689 44.226Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26,27,28 -744.063 -698.778Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler26 -175.444 -91.060Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler26,27,28 80.472 -46.651Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 781.758 630.569Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26 -33.123 -33.883Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler26 -1.715.119 -1.759.587Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -94.422İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler123.679 2.285.922Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-565.208 1.614.739Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler51.739 -167.699Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler39.020 175.283Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-63.362 -998.127Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler661.490 1.661.726Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.534.257 4.816.803Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -829.766 -639.642Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.213 -4.923YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.183.963 126.970Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7.180.039 3.386.715Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-6.208.563 -3.430.546Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri97.553 306.008Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5,14,15 -502.310 -836.619Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -308.639 -61.612Alınan Temettüler26 175.444 91.060Alınan Faiz750.439 671.964FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.412.928 -1.912.135İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-363.090 -144.219İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-363.090 -144.219Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 284.091 114.934Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -398.199 -397.187Ödenen Temettüler-926.017 -1.505.492Ödenen Faiz-32.680 -32.462Alınan Faiz22.967 52.291YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.468.313 2.387.073Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.403.694 356.648NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.872.007 2.743.721DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 6.035.529 3.291.808DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 9.907.536 6.035.529Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 9.914.877 6.041.469Finansal Yatırımlar7 10.834.620 6.923.960Ticari Alacaklar9 2.445.214 1.529.614Diğer Alacaklar20.823 5.785İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10,32 0 51İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 20.823 5.734Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar114.667 411.018Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları12 114.667 411.018Stoklar11 1.965.260 1.616.400Peşin Ödenmiş Giderler16 820.986 404.764Diğer Dönen Varlıklar20 355.203 291.243ARA TOPLAM26.471.650 17.224.253Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar29 171.097 138.673TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.642.747 17.362.926DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 11.591.939 10.555.843Ticari Alacaklar9 126.074 103.384Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 14.035.809 12.349.769Maddi Duran Varlıklar14 9.051.054 8.554.461Maddi Olmayan Duran Varlıklar458.044 382.047Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 458.044 382.047Peşin Ödenmiş Giderler16 83.909 58.058Ertelenmiş Vergi Varlığı30 62.417 41.817Diğer Duran Varlıklar20 1.826 1.674TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.411.072 32.047.053TOPLAM VARLIKLAR62.053.819 49.409.979KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 403.809 197.260Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 143.048 113.594Ticari Borçlar9 1.231.288 1.047.678Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 176.545 131.507Diğer Borçlar146.712 110.969İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10,32 133 152İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 146.579 110.817Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.931.970 3.291.070Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri12 2.301.639 1.184.155Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri16 2.630.331 2.106.915Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 142.979 180.021Kısa Vadeli Karşılıklar430.922 302.693Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 67.057 69.803Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 363.865 232.890Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 284.004 397.304ARA TOPLAM7.891.277 5.772.096TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.891.277 5.772.096UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 839.035 927.810Diğer Borçlar10 140.575 143.537Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10.140 4.731Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri16 10.140 4.731Uzun Vadeli Karşılıklar98.037 80.056Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 98.037 80.056Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 3.378.620 3.056.127TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.466.407 4.212.261TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.357.684 9.984.357ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.133.937 39.012.383Ödenmiş Sermaye21 5.621.689 5.021.689Sermaye Düzeltme Farkları21 14.400.858 10.656.509Geri Alınmış Paylar (-)21 -950.357 -475.238Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)822.070 692.263Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 822.070 692.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.707.148 -6.968.225Yabancı Para Çevrim Farkları-9.699.767 -6.961.688Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-7.381 -6.537Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 1.265.460 1.000.629Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33.176.305 25.195.996Net Dönem Karı veya Zararı4.505.060 3.888.760Kontrol Gücü Olmayan Paylar562.198 413.239TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.696.135 39.425.622TOPLAM KAYNAKLAR62.053.819 49.409.979Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.021.689 8.863.607 -293.165 892.274 -6.756.884 -8.647 853.222 21.952.033 1.582.042 32.106.171 412.600 32.518.771Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-8.145 147.407 1.442.780 -1.582.042Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-37.854 -191.866 -204.804 2.110 3.266.497 3.888.760 6.722.843 40.817 6.763.660Dönem Karı (Zararı)3.888.760 3.888.760 -20.047 3.868.713Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-37.854 -191.866 -204.804 2.110 3.266.497 2.834.083 60.864 2.894.947Sermaye Arttırımı0 0 0Kar Payları-1.465.314 -1.465.314 -40.178 -1.505.492Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)21 -144.219 -144.219 -144.219Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.792.902 1.792.902 1.792.902Dönem Sonu Bakiyeler5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622Transferler357 264.831 3.623.572 -3.888.760Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-112.029 129.450 -2.738.079 -844 5.927.709 4.505.060 7.711.267 152.487 7.863.754Dönem Karı (Zararı)4.505.060 4.505.060 13.100 4.518.160Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-112.029 129.450 -2.738.079 -844 5.927.709 3.206.207 139.387 3.345.594Sermaye Arttırımı21 600.000 48.483 -648.483Kar Payları-922.489 -922.489 -3.528 -926.017Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)21 -363.090 -363.090 -363.090Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.695.866 3.695.866 3.695.866Dönem Sonu Bakiyeler5.621.689 14.400.858 -950.357 822.070 -9.699.767 -7.381 1.265.460 33.176.305 4.505.060 49.133.937 562.198 49.696.135Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.518.160 3.868.713DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar126.939 -192.637Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 -3.919 -337.914Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -7.183 -964Yabancı Para Çevrim Farkları21 135.571 118.973Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler30 2.470 27.268Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi21,30 1.033 27.075Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi30 1.437 193Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.218.655 3.087.584Yabancı Para Çevrim Farkları3.217.958 3.084.357Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)697 3.227Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)697 3.227DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.345.594 2.894.947TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.863.754 6.763.660Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar152.487 40.817Ana Ortaklık Payları7.711.267 6.722.843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915262BIST