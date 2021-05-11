***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 3.579.477 2.857.120Satışların Maliyeti4 -2.093.468 -1.913.153TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.486.009 943.967BRÜT KAR (ZARAR)1.486.009 943.967Genel Yönetim Giderleri4 -170.512 -103.800Pazarlama Giderleri4 -65.367 -37.761Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4 51.494 75.584Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler4 -120.966 -41.757ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.180.658 836.233Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4,11 507.885 402.999Yatırım Faaliyetlerinden Giderler4,11 -490.735 -1.981.608FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.197.808 -742.376Finansman Gelirleri4 253.102 98.195Finansman Giderleri4 -117.058 -77.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.333.852 -721.869Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-185.521 24.438Dönem Vergi (Gideri) Geliri-138.359 -132.518Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-47.162 156.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.148.331 -697.431DÖNEM KARI (ZARARI)1.148.331 -697.431Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.260 2.969Ana Ortaklık Payları1.142.071 -700.400Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-adi hisse senedi (tam TL) 0,21000000 -0,13000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.689.875 724.887Dönem Karı (Zararı)1.148.331 -697.431Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler433.915 1.739.371Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler199.408 161.773Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-32.687 -32.854Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.016 11.130Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-181.214 -186.247Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-30.094 -16.848Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler37.785 -9.795Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler185.521 -24.438Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-922 -2.610Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler235.102 1.839.260Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.279.970 -166.811Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler641.937 -369.994Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-139.821 161.791Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-44.369 -65.837Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler246.275 871Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler575.948 106.358Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.862.216 875.129Vergi İadeleri (Ödemeleri)-168.364 -149.239Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.977 -1.003YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI166.141 -1.307.696Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri974.482 1.775.066Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-804.597 -3.152.740Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri51.038 11.560Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-220.473 -83.236Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-37.867 -52.180Alınan Temettüler30.094 16.848Alınan Faiz173.464 176.986FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.377 -208.407İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -173.236İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -173.236Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23.035 13.285Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-74.826 -57.918Ödenen Faiz-5.269 -6.216Alınan Faiz12.683 15.678YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.811.639 -791.216Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.166.255 605.037NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.977.894 -186.179DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.907.536 6.035.529DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.885.430 5.849.350Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13.893.757 9.914.877Finansal Yatırımlar13.785.073 10.834.620Ticari Alacaklar2.135.293 2.445.214Diğer Alacaklar22.912 20.823İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.879 20.823Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar293.762 114.667Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları5 293.762 114.667Stoklar2.310.045 1.965.260Peşin Ödenmiş Giderler993.592 820.986Diğer Dönen Varlıklar322.348 355.203ARA TOPLAM33.756.782 26.471.650Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar186.545 171.097TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.943.327 26.642.747DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11.216.955 11.591.939Ticari Alacaklar143.915 126.074Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 15.718.533 14.035.809Maddi Duran Varlıklar9.476.331 9.051.054Maddi Olmayan Duran Varlıklar512.887 458.044Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar512.887 458.044Peşin Ödenmiş Giderler99.201 83.909Ertelenmiş Vergi Varlığı74.206 62.417Diğer Duran Varlıklar586 1.826TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.242.614 35.411.072TOPLAM VARLIKLAR71.185.941 62.053.819KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar394.803 403.809Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları153.824 143.048Ticari Borçlar1.642.870 1.231.288Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar121.518 176.545Diğer Borçlar165.841 146.712İlişkili Taraflara Diğer Borçlar133 133İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar165.708 146.579Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler6.368.725 4.931.970Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri5 2.633.368 2.301.639Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri3.735.357 2.630.331Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü128.287 142.979Kısa Vadeli Karşılıklar409.816 430.922Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar69.839 67.057Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar339.977 363.865Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler318.224 284.004ARA TOPLAM9.703.908 7.891.277TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.703.908 7.891.277UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar932.084 839.035Diğer Borçlar158.248 140.575Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler44.470 10.140Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri44.470 10.140Uzun Vadeli Karşılıklar101.869 98.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar101.869 98.037Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.706.498 3.378.620TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.943.169 4.466.407TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.647.077 12.357.684ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.920.911 49.133.937Ödenmiş Sermaye10 5.621.689 5.621.689Sermaye Düzeltme Farkları10 17.088.988 14.400.858Geri Alınmış Paylar (-)10 -1.077.947 -950.357Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)920.130 822.070Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)920.130 822.070Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.537.244 -9.707.148Yabancı Para Çevrim Farkları-11.527.174 -9.699.767Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-10.070 -7.381Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.265.460 1.265.460Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları42.497.764 33.176.305Net Dönem Karı veya Zararı1.142.071 4.505.060Kontrol Gücü Olmayan Paylar617.953 562.198TOPLAM ÖZKAYNAKLAR56.538.864 49.696.135TOPLAM KAYNAKLAR71.185.941 62.053.819Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622Transferler264.831 3.623.929 -3.888.760Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-46.066 50.877 -2.363.194 -3.637 2.603.552 -700.400 -458.868 39.564 -419.304Dönem Karı (Zararı)-700.400 -700.400 2.969 -697.431Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-46.066 50.877 -2.363.194 -3.637 2.603.552 241.532 36.595 278.127Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-173.236 -173.236 -173.236Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.519.731 1.519.731 1.519.731Dönem Sonu Bakiyeler5.021.689 12.176.240 -694.540 743.140 -9.324.882 -10.174 1.265.460 31.423.477 -700.400 39.900.010 452.803 40.352.813Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.621.689 14.400.858 -950.357 822.070 -9.699.767 -7.381 1.265.460 33.176.305 4.505.060 49.133.937 562.198 49.696.135Transferler89 4.504.971 -4.505.060Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-127.590 97.971 -1.827.407 -2.689 4.816.488 1.142.071 4.098.844 55.755 4.154.599Dönem Karı (Zararı)1.142.071 1.142.071 6.260 1.148.331Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-127.590 97.971 -1.827.407 -2.689 4.816.488 2.956.773 49.495 3.006.268Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.688.130 2.688.130 2.688.130Dönem Sonu Bakiyeler5.621.689 17.088.988 -1.077.947 920.130 -11.527.174 -10.070 1.265.460 42.497.764 1.142.071 55.920.911 617.953 56.538.864Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.148.331 -697.431DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar97.971 50.877Yabancı Para Çevrim Farkları97.971 50.877Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.908.297 227.250Yabancı Para Çevrim Farkları2.909.995 230.253Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.698 -3.003Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-1.698 -3.003DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.006.268 278.127TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.154.599 -419.304Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar55.755 39.564Ana Ortaklık Payları4.098.844 -458.868http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936286BIST