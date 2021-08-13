***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 8.249.715 5.554.485 4.670.238 2.697.365Satışların Maliyeti4 -5.450.309 -4.073.848 -3.356.841 -2.160.695TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.799.406 1.480.637 1.313.397 536.670BRÜT KAR (ZARAR)2.799.406 1.480.637 1.313.397 536.670Genel Yönetim Giderleri4 -301.579 -220.860 -131.067 -117.060Pazarlama Giderleri4 -124.198 -70.308 -58.831 -32.547Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4 125.994 111.700 74.500 36.116Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler4 -221.345 -101.925 -100.379 -60.168ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.278.278 1.199.244 1.097.620 363.011Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4,11 1.801.476 1.143.724 1.293.591 740.725Yatırım Faaliyetlerinden Giderler4,11 -235.491 -552.839 255.244 1.428.769FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.844.263 1.790.129 2.646.455 2.532.505Finansman Gelirleri4 283.368 135.856 30.266 37.661Finansman Giderleri4 -208.441 -47.979 -91.383 29.709SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.919.190 1.878.006 2.585.338 2.599.875Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-713.926 -195.668 -528.405 -220.106Dönem Vergi (Gideri) Geliri-525.719 -266.420 -387.360 -133.902Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-188.207 70.752 -141.045 -86.204SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.205.264 1.682.338 2.056.933 2.379.769DÖNEM KARI (ZARARI)3.205.264 1.682.338 2.056.933 2.379.769Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17.319 -2.265 11.059 -5.234Ana Ortaklık Payları3.187.945 1.684.603 2.045.874 2.385.003Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-adi hisse senedi (tam TL) 0,58000000 0,31000000 0,37000000 0,44000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.035.743 1.674.758Dönem Karı (Zararı)3.205.264 1.682.338Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-149.832 79.459Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler407.638 293.215Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.040 -3.484Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler40.011 15.644Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-330.456 -347.209Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-94.013 -117.354Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler60.053 -12.699Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler713.926 195.668Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-58.837 -34.220Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-883.114 89.898İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.471.396 186.695Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.038 -384.509Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-215.718 361.540Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-168.172 -198.029Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler987.314 243.996Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.869.010 163.697Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.526.828 1.948.492Vergi İadeleri (Ödemeleri)-483.646 -270.899Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.439 -2.835YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-184.730 -146.003Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri1.959.546 3.212.738Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.974.913 -3.700.167Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri244.445 101.759Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-685.874 -185.105Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-150.905 -42.367Alınan Temettüler94.013 117.354Alınan Faiz328.958 349.785FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.357.225 -1.180.407İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -181.909İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -181.909Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri65.152 128.784Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-424.824 -197.427Ödenen Temettüler-1.997.438 -925.777Ödenen Faiz-12.821 -14.858Alınan Faiz12.706 10.780YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.493.788 348.348Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.580.136 816.389NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.073.924 1.164.737DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.907.536 6.035.529DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.981.460 7.200.266Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13.990.165 9.914.877Finansal Yatırımlar16.350.893 10.834.620Ticari Alacaklar2.930.799 2.445.214Diğer Alacaklar24.002 20.823İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.002 20.823Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar186.076 114.667Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları5 186.076 114.667Stoklar2.505.131 1.965.260Peşin Ödenmiş Giderler1.122.080 820.986Diğer Dönen Varlıklar455.809 355.203ARA TOPLAM37.564.955 26.471.650Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar192.080 171.097TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.757.035 26.642.747DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11.237.362 11.591.939Ticari Alacaklar121.894 126.074Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 16.950.739 14.035.809Maddi Duran Varlıklar9.870.744 9.051.054Maddi Olmayan Duran Varlıklar530.087 458.044Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar530.087 458.044Peşin Ödenmiş Giderler95.057 83.909Ertelenmiş Vergi Varlığı106.486 62.417Diğer Duran Varlıklar731 1.826TOPLAM DURAN VARLIKLAR38.913.100 35.411.072TOPLAM VARLIKLAR76.670.135 62.053.819KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar210.658 403.809Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları145.178 143.048Ticari Borçlar2.447.516 1.231.288Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar154.053 176.545Diğer Borçlar174.857 146.712İlişkili Taraflara Diğer Borçlar124 133İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar174.733 146.579Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7.744.013 4.931.970Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri5 3.145.162 2.301.639Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4.598.851 2.630.331Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü216.103 142.979Kısa Vadeli Karşılıklar419.701 430.922Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar61.266 67.057Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar358.435 363.865Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler537.296 284.004ARA TOPLAM12.049.375 7.891.277TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.049.375 7.891.277UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar918.342 839.035Diğer Borçlar164.125 140.575Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler40.925 10.140Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri40.925 10.140Uzun Vadeli Karşılıklar103.359 98.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar103.359 98.037Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.029.599 3.378.620TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.256.350 4.466.407TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.305.725 12.357.684ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.660.644 49.133.937Ödenmiş Sermaye10 5.621.689 5.621.689Sermaye Düzeltme Farkları10 18.123.325 14.400.858Geri Alınmış Paylar (-)10 -1.127.041 -950.357Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)956.623 822.070Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)956.623 822.070Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.511.621 -9.707.148Yabancı Para Çevrim Farkları-11.503.499 -9.699.767Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.122 -7.381Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.560.529 1.265.460Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları41.849.195 33.176.305Net Dönem Karı veya Zararı3.187.945 4.505.060Kontrol Gücü Olmayan Paylar703.766 562.198TOPLAM ÖZKAYNAKLAR59.364.410 49.696.135TOPLAM KAYNAKLAR76.670.135 62.053.819Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622Transferler176 264.831 3.623.753 -3.888.760Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-72.163 87.172 -2.031.927 -3.578 3.905.768 1.684.603 3.569.875 57.526 3.627.401Dönem Karı (Zararı)1.683.603 1.684.603 -2.265 1.682.338Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-72.163 87.172 -2.031.927 -3.578 3.905.768 1.885.272 59.791 1.945.063Sermaye Arttırımı600.000 4.461 -604.461Kar Payları-922.489 Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-181.909 -181.909 -181.909Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.380.684 2.380.684 2.380.684Dönem Sonu Bakiyeler5.621.689 13.041.654 -729.310 779.611 -8.993.615 -10.115 1.265.460 31.198.567 1.684.603 43.858.544 467.477 44.326.021Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.621.689 14.400.858 -950.357 822.070 -9.699.767 -7.381 1.265.460 33.176.305 4.505.060 49.133.937 562.198 49.696.135Transferler194 295.069 4.209.797 -4.505.060Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-176.684 134.359 -1.803.732 -741 6.455.669 3.187.945 7.796.816 146.430 7.943.246Dönem Karı (Zararı)3.187.945 3.187.945 17.319 3.205.264Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-176.684 134.359 -1.803.732 -741 6.455.669 4.608.871 129.111 4.737.982Kar Payları-1.992.576 -1.992.576 -4.862 -1.997.438Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.722.467 3.722.467 3.722.467Dönem Sonu Bakiyeler5.621.689 18.123.325 -1.127.041 956.623 -11.503.499 -8.122 1.560.529 41.849.195 3.187.945 58.660.644 703.766 59.364.410Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.205.264 1.682.338 2.056.933 2.379.769DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar138.278 87.172 40.307 36.295Yabancı Para Çevrim Farkları138.278 87.172 40.307 36.295Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.599.704 1.857.891 1.691.407 1.630.641Yabancı Para Çevrim Farkları4.599.073 1.860.476 1.689.078 1.630.223Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)631 -2.585 2.329 418Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)631 -2.585 2.329 418DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.737.982 1.945.063 1.731.714 1.666.936TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.943.246 3.627.401 3.788.647 4.046.705Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar146.430 57.526 90.675 17.962Ana Ortaklık Payları7.796.816 3.569.875 3.697.972 4.028.743http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958137BIST