***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 18:58
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4 24.045.792 8.249.715 12.576.250 4.670.238
Satışların Maliyeti
4 -18.016.045 -5.450.309 -9.256.126 -3.356.841
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.029.747 2.799.406 3.320.124 1.313.397
BRÜT KAR (ZARAR)
6.029.747 2.799.406 3.320.124 1.313.397
Genel Yönetim Giderleri
4 -796.573 -301.579 -488.624 -131.067
Pazarlama Giderleri
4 -160.604 -124.198 -65.727 -58.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 317.512 125.994 227.874 74.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -384.098 -221.345 -241.101 -100.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.005.984 2.278.278 2.752.546 1.097.620
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4,11 2.225.444 1.801.476 1.257.329 1.293.591
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4,11 -12.891.263 -235.491 -9.207.179 255.244
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.659.835 3.844.263 -5.197.304 2.646.455
Finansman Gelirleri
4 1.289.756 283.368 804.898 30.266
Finansman Giderleri
4 -434.256 -208.441 -304.027 -91.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.804.335 3.919.190 -4.696.433 2.585.338
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-164.558 -713.926 227.722 -528.405
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.326.691 -525.719 -746.313 -387.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.162.133 -188.207 974.035 -141.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.968.893 3.205.264 -4.468.711 2.056.933
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.968.893 3.205.264 -4.468.711 2.056.933
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.302 17.319 16.934 11.059
Ana Ortaklık Payları
-4.977.195 3.187.945 -4.485.645 2.045.874
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
-adi hisse senedi (tam TL) -0,85000000 0,54000000 -0,77000000 0,35000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
722.047 5.035.743
Dönem Karı (Zararı)
-4.968.893 3.205.264
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.032.104 -149.832
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
684.607 407.638
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.075 -5.040
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48.139 40.011
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-591.781 -330.456
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-226.159 -94.013
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.150.511 60.053
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
164.558 713.926
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-64.948 -58.837
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
9.876.252 -883.114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.254.718 2.471.396
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-637.021 -1.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-496.497 -215.718
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.087.061 -168.172
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.417.141 987.314
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-616.998 1.869.010
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.808.493 5.526.828
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.080.735 -483.646
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.711 -7.439
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.910.830 -184.730
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
9.937.253 1.959.546
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-19.141.504 -1.974.913
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
237.001 244.445
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-541.961 -685.874
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-156.667 -150.905
Alınan Temettüler
226.159 94.013
Alınan Faiz
528.889 328.958
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.672.653 -2.357.225
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.586 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
401.611 65.152
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-251.348 -424.824
Ödenen Temettüler
-3.884.346 -1.997.438
Ödenen Faiz
-46.046 -12.821
Alınan Faiz
99.890 12.706
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.861.436 2.493.788
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.925.531 1.580.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.935.905 4.073.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.480.488 9.907.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.544.583 13.981.460
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21.544.583 27.480.488
Finansal Yatırımlar
25.034.513 29.430.334
Ticari Alacaklar
5.378.063 3.676.067
Diğer Alacaklar
228.404 180.125
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 25
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
228.374 180.100
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
303.953 298.183
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
5 303.953 298.183
Stoklar
5.358.212 3.408.746
Peşin Ödenmiş Giderler
3.851.956 2.477.235
Diğer Dönen Varlıklar
880.298 845.282
ARA TOPLAM
62.579.982 67.796.460
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
326.256 270.573
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
62.906.238 68.067.033
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
26.468.561 13.272.104
Ticari Alacaklar
0 116.750
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 40.398.415 27.060.589
Maddi Duran Varlıklar
13.100.151 11.828.391
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
939.228 782.172
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
939.228 782.172
Peşin Ödenmiş Giderler
19.978 20.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı
245.674 176.468
Diğer Duran Varlıklar
1.795 1.042
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.173.802 53.257.955
TOPLAM VARLIKLAR
144.080.040 121.324.988
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.066.212 643.944
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
118.816 160.491
Ticari Borçlar
4.386.169 4.642.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
378.957 281.809
Diğer Borçlar
300.707 199.153
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
138 101
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
300.569 199.052
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18.875.163 15.329.233
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
5 7.909.977 7.296.235
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10.965.186 8.032.998
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
731.920 364.792
Kısa Vadeli Karşılıklar
859.532 839.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
159.786 122.189
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
699.746 717.619
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
899.109 941.085
ARA TOPLAM
27.616.585 23.402.921
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.616.585 23.402.921
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.242.723 1.394.581
Diğer Borçlar
439.235 326.826
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
52.951 41.694
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
52.951 41.694
Uzun Vadeli Karşılıklar
159.837 122.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
159.837 122.249
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6.964.623 6.178.138
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.859.369 8.063.488
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.475.954 31.466.409
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
105.579.141 88.978.005
Ödenmiş Sermaye
10 6.021.689 5.621.689
Sermaye Düzeltme Farkları
10 39.829.794 30.735.579
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -2.149.525 -1.725.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.860.699 1.475.623
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.860.699 1.475.623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.436.879 -16.090.535
Yabancı Para Çevrim Farkları
-17.425.235 -16.081.249
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-11.644 -9.286
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.190.299 1.560.528
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
80.240.259 62.241.753
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.977.195 5.159.042
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.024.945 880.574
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
106.604.086 89.858.579
TOPLAM KAYNAKLAR
144.080.040 121.324.988
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.621.689 14.400.858 -950.357 822.070 -9.699.767 -7.381 1.265.460 33.176.305 4.505.060 49.133.937 562.198 49.696.135
Transferler
194 295.069 4.209.797 -4.505.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.684 134.359 -1.803.732 -741 6.455.669 3.187.945 7.796.816 146.430 7.943.246
Dönem Karı (Zararı)
3.187.945 3.187.945 17.319 3.205.264
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.684 134.359 -1.803.732 -741 6.455.669 4.608.871 129.111 4.737.982
Kar Payları
-1.992.576 -1.992.576 -4.862 -1.997.438
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.722.467 3.722.467 3.722.467
Dönem Sonu Bakiyeler
5.621.689 18.123.325 -1.127.041 956.623 -11.503.499 -8.122 1.560.529 41.849.195 3.187.945 58.660.644 703.766 59.364.410
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.621.689 30.735.579 -1.725.674 1.475.623 -16.081.249 -9.286 1.560.528 62.241.753 5.159.042 88.978.005 880.574 89.858.579
Transferler
629.771 4.529.271 -5.159.042
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-431.437 385.076 -1.343.986 -2.358 17.758.070 -4.977.195 11.388.170 144.371 11.532.541
Dönem Karı (Zararı)
-4.977.195 -4.977.195 8.302 -4.968.893
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-431.437 385.076 -1.343.986 -2.358 17.758.070 16.365.365 136.069 16.501.434
Sermaye Arttırımı
400.000 4.489 -404.489
Kar Payları
-3.884.346 -3.884.346 -3.884.346
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
7.586 7.586 7.586
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
9.089.726 9.089.726 9.089.726
Dönem Sonu Bakiyeler
6.021.689 39.829.794 -2.149.525 1.860.699 -17.425.235 -11.644 2.190.299 80.240.259 -4.977.195 105.579.141 1.024.945 106.604.086
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.968.893 3.205.264 -4.468.711 2.056.933
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
385.077 138.278 256.399 40.307
Yabancı Para Çevrim Farkları
385.077 138.278 256.399 40.307
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.116.357 4.599.704 13.435.420 1.691.407
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.116.393 4.599.073 13.436.941 1.689.078
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-36 631 -1.521 2.329
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-36 631 -1.521 2.329
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.501.434 4.737.982 13.691.819 1.731.714
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.532.541 7.943.246 9.223.108 3.788.647
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
144.371 146.430 87.106 90.675
Ana Ortaklık Payları
11.388.170 7.796.816 9.136.002 3.697.972
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056055
BIST