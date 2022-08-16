***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 24.045.792 8.249.715 12.576.250 4.670.238Satışların Maliyeti4 -18.016.045 -5.450.309 -9.256.126 -3.356.841TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.029.747 2.799.406 3.320.124 1.313.397BRÜT KAR (ZARAR)6.029.747 2.799.406 3.320.124 1.313.397Genel Yönetim Giderleri4 -796.573 -301.579 -488.624 -131.067Pazarlama Giderleri4 -160.604 -124.198 -65.727 -58.831Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4 317.512 125.994 227.874 74.500Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler4 -384.098 -221.345 -241.101 -100.379ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.005.984 2.278.278 2.752.546 1.097.620Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4,11 2.225.444 1.801.476 1.257.329 1.293.591Yatırım Faaliyetlerinden Giderler4,11 -12.891.263 -235.491 -9.207.179 255.244FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-5.659.835 3.844.263 -5.197.304 2.646.455Finansman Gelirleri4 1.289.756 283.368 804.898 30.266Finansman Giderleri4 -434.256 -208.441 -304.027 -91.383SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.804.335 3.919.190 -4.696.433 2.585.338Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-164.558 -713.926 227.722 -528.405Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.326.691 -525.719 -746.313 -387.360Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.162.133 -188.207 974.035 -141.045SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.968.893 3.205.264 -4.468.711 2.056.933DÖNEM KARI (ZARARI)-4.968.893 3.205.264 -4.468.711 2.056.933Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.302 17.319 16.934 11.059Ana Ortaklık Payları-4.977.195 3.187.945 -4.485.645 2.045.874Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-adi hisse senedi (tam TL) -0,85000000 0,54000000 -0,77000000 0,35000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI722.047 5.035.743Dönem Karı (Zararı)-4.968.893 3.205.264Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.032.104 -149.832Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler684.607 407.638Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-9.075 -5.040Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler48.139 40.011Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-591.781 -330.456Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-226.159 -94.013Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.150.511 60.053Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler164.558 713.926Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-64.948 -58.837Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler9.876.252 -883.114İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.254.718 2.471.396Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-637.021 -1.038Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-496.497 -215.718Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.087.061 -168.172Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.417.141 987.314Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-616.998 1.869.010Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.808.493 5.526.828Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.080.735 -483.646Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.711 -7.439YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.910.830 -184.730Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri9.937.253 1.959.546Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-19.141.504 -1.974.913Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri237.001 244.445Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-541.961 -685.874Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-156.667 -150.905Alınan Temettüler226.159 94.013Alınan Faiz528.889 328.958FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.672.653 -2.357.225İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.586 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri401.611 65.152Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-251.348 -424.824Ödenen Temettüler-3.884.346 -1.997.438Ödenen Faiz-46.046 -12.821Alınan Faiz99.890 12.706YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.861.436 2.493.788Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.925.531 1.580.136NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.935.905 4.073.924DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.480.488 9.907.536DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.544.583 13.981.460Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21.544.583 27.480.488Finansal Yatırımlar25.034.513 29.430.334Ticari Alacaklar5.378.063 3.676.067Diğer Alacaklar228.404 180.125İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 25İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar228.374 180.100Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar303.953 298.183Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları5 303.953 298.183Stoklar5.358.212 3.408.746Peşin Ödenmiş Giderler3.851.956 2.477.235Diğer Dönen Varlıklar880.298 845.282ARA TOPLAM62.579.982 67.796.460Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar326.256 270.573TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR62.906.238 68.067.033DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar26.468.561 13.272.104Ticari Alacaklar0 116.750Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 40.398.415 27.060.589Maddi Duran Varlıklar13.100.151 11.828.391Maddi Olmayan Duran Varlıklar939.228 782.172Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar939.228 782.172Peşin Ödenmiş Giderler19.978 20.439Ertelenmiş Vergi Varlığı245.674 176.468Diğer Duran Varlıklar1.795 1.042TOPLAM DURAN VARLIKLAR81.173.802 53.257.955TOPLAM VARLIKLAR144.080.040 121.324.988KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.066.212 643.944Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları118.816 160.491Ticari Borçlar4.386.169 4.642.606Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar378.957 281.809Diğer Borçlar300.707 199.153İlişkili Taraflara Diğer Borçlar138 101İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar300.569 199.052Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18.875.163 15.329.233Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri5 7.909.977 7.296.235Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10.965.186 8.032.998Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü731.920 364.792Kısa Vadeli Karşılıklar859.532 839.808Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar159.786 122.189Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar699.746 717.619Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler899.109 941.085ARA TOPLAM27.616.585 23.402.921TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.616.585 23.402.921UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.242.723 1.394.581Diğer Borçlar439.235 326.826Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler52.951 41.694Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri52.951 41.694Uzun Vadeli Karşılıklar159.837 122.249Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar159.837 122.249Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.964.623 6.178.138TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.859.369 8.063.488TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.475.954 31.466.409ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar105.579.141 88.978.005Ödenmiş Sermaye10 6.021.689 5.621.689Sermaye Düzeltme Farkları10 39.829.794 30.735.579Geri Alınmış Paylar (-)10 -2.149.525 -1.725.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.860.699 1.475.623Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.860.699 1.475.623Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-17.436.879 -16.090.535Yabancı Para Çevrim Farkları-17.425.235 -16.081.249Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-11.644 -9.286Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.190.299 1.560.528Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları80.240.259 62.241.753Net Dönem Karı veya Zararı-4.977.195 5.159.042Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.024.945 880.574TOPLAM ÖZKAYNAKLAR106.604.086 89.858.579TOPLAM KAYNAKLAR144.080.040 121.324.988Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.621.689 14.400.858 -950.357 822.070 -9.699.767 -7.381 1.265.460 33.176.305 4.505.060 49.133.937 562.198 49.696.135Transferler194 295.069 4.209.797 -4.505.060Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-176.684 134.359 -1.803.732 -741 6.455.669 3.187.945 7.796.816 146.430 7.943.246Dönem Karı (Zararı)3.187.945 3.187.945 17.319 3.205.264Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-176.684 134.359 -1.803.732 -741 6.455.669 4.608.871 129.111 4.737.982Kar Payları-1.992.576 -1.992.576 -4.862 -1.997.438Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.722.467 3.722.467 3.722.467Dönem Sonu Bakiyeler5.621.689 18.123.325 -1.127.041 956.623 -11.503.499 -8.122 1.560.529 41.849.195 3.187.945 58.660.644 703.766 59.364.410Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.621.689 30.735.579 -1.725.674 1.475.623 -16.081.249 -9.286 1.560.528 62.241.753 5.159.042 88.978.005 880.574 89.858.579Transferler629.771 4.529.271 -5.159.042Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-431.437 385.076 -1.343.986 -2.358 17.758.070 -4.977.195 11.388.170 144.371 11.532.541Dönem Karı (Zararı)-4.977.195 -4.977.195 8.302 -4.968.893Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-431.437 385.076 -1.343.986 -2.358 17.758.070 16.365.365 136.069 16.501.434Sermaye Arttırımı400.000 4.489 -404.489Kar Payları-3.884.346 -3.884.346 -3.884.346Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)7.586 7.586 7.586Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)9.089.726 9.089.726 9.089.726Dönem Sonu Bakiyeler6.021.689 39.829.794 -2.149.525 1.860.699 -17.425.235 -11.644 2.190.299 80.240.259 -4.977.195 105.579.141 1.024.945 106.604.086Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-4.968.893 3.205.264 -4.468.711 2.056.933DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar385.077 138.278 256.399 40.307Yabancı Para Çevrim Farkları385.077 138.278 256.399 40.307Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar16.116.357 4.599.704 13.435.420 1.691.407Yabancı Para Çevrim Farkları16.116.393 4.599.073 13.436.941 1.689.078Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-36 631 -1.521 2.329Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-36 631 -1.521 2.329DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.501.434 4.737.982 13.691.819 1.731.714TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.532.541 7.943.246 9.223.108 3.788.647Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar144.371 146.430 87.106 90.675Ana Ortaklık Payları11.388.170 7.796.816 9.136.002 3.697.972http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056055BIST