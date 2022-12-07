***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkEnka İnşaat ve Sanayi A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkEnka İnşaat ve Sanayi A.Ş.İlgili Geri Alım Programının TarihiBildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarGeri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarENKAI 07/12/2022 2.146.501 % 0,04 25,2041 % 2,37 43.883.669 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085586BIST