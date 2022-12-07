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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

07.12.2022 18:31
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

-

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI 07/12/2022 2.146.501 % 0,04 25,2041 % 2,37 43.883.669 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085586


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YESIL 4,40 64.083.319 % 10,00  
SNICA 34,80 652.924.645 % 9,99  
BARMA 134,30 598.444.727 % 9,99  
LIDER 68,35 16.888.130 % 9,98  
ALFAS 219,20 493.883.258 % 9,98  
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Dolar 18,6320 18,6343 % 0,00  
Euro 19,5842 19,6086 % 0,49  
Sterlin 22,7033 22,8172 % 0,70  
Frank 19,7294 19,8482 % 0,14  
Riyal 4,9408 4,9656 % -0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 10,59  
Altın Gr. 1.068 1.068 6,91  
Cumhuriyet 7.146 7.254 11,00  
Tam 7.194 7.250 50,00  
Yarım 3.484 3.545 25,00  
Çeyrek 1.747 1.772 12,00  
Gümüş.Ons 22,69 22,71 0,50  
Gümüş Gr. 13,59 13,61 0,30  
B. Petrol 78,06 78,06 -1,29  
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