***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.11.2021 18:25
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAR PAYI AVANSI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2021
Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
İlgili Ara Dönem 01.01.2021 / 30.09.2021
Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi 05.01.2022 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.
Ödeme Tarihi 07.01.2022 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi 06.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Para Birimi TRY
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)
ENKAI, TREENKA00011 0,2 20 15 0,1700000 17,00000
KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2021 / 30.09.2021 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)
1.Dönem Kârı 5.240.165.566
2.Vergiler ( - ) 929.133.072
3.Net Dönem Kârı 4.330.969.673
4.Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0
5.Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 68.292.392
6.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 4.262.677.281
7.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-) 0
8.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-) 0
9.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR 4.262.677.281
10.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı 1.120.000.000
11. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-) 0
12.Genel Kanuni Yedek Akçe 84.000.000
13.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI 3.142.677.281
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu, 30.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul'unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2021-30.09.2021 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 1.120.000.000.- TL'sının 5.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 05.01.2022 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 20,00 net % 17 oranında Kâr Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir.
3. satırdaki Net Dönem Kârı, ortaklığın net dönem kârından kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısmı düşülerek hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975303
BIST