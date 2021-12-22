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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.12.2021 18:17
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAR PAYI AVANSI -Stopaj oranının güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 21/12/2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararı nedeniyle güncelleme

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2021
Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
İlgili Ara Dönem 01.01.2021 / 30.09.2021
Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi 05.01.2022 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.
Ödeme Tarihi 07.01.2022 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi 06.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Para Birimi TRY

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)
ENKAI, TREENKA00011 0,2 20 10 0,1800000 18,00000

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2021 / 30.09.2021 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)
1.Dönem Kârı 5.240.165.566
2.Vergiler ( - ) 929.133.072
3.Net Dönem Kârı 4.330.969.673
4.Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0
5.Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 68.292.392
6.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 4.262.677.281
7.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-) 0
8.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-) 0
9.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR 4.262.677.281
10.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı 1.120.000.000
11. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-) 0
12.Genel Kanuni Yedek Akçe 84.000.000
13.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI 3.142.677.281

Ek Açıklamalar
Yürürlükteki kar payı stopaj oranının %15'ten %10'a düşürülmesi nedeniyle "1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net" tutarları güncellenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985520


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Tam 4.343 4.489 -449,44  
Yarım 2.099 2.171 -217,41  
Çeyrek 1.053 1.086 -108,70  
Gümüş.Ons 22,87 22,89 0,06  
Gümüş Gr. 8,33 8,35 -0,61  
B. Petrol 76,22 76,22 0,94  
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