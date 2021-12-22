***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAR PAYI AVANSI -Stopaj oranının güncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 21/12/2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararı nedeniyle güncellemeYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2021Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi 30.03.2021İlgili Ara Dönem 01.01.2021 / 30.09.2021Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi 05.01.2022 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.Ödeme Tarihi 07.01.2022 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.Kayıt Tarihi 06.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Para Birimi TRYPay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)ENKAI, TREENKA00011 0,2 20 10 0,1800000 18,00000KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSUENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2021 / 30.09.2021 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)1.Dönem Kârı 5.240.165.5662.Vergiler ( - ) 929.133.0723.Net Dönem Kârı 4.330.969.6734.Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 05.Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 68.292.3926.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 4.262.677.2817.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-) 08.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-) 09.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR 4.262.677.28110.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı 1.120.000.00011. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-) 012.Genel Kanuni Yedek Akçe 84.000.00013.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI 3.142.677.281Ek AçıklamalarYürürlükteki kar payı stopaj oranının %15'ten %10'a düşürülmesi nedeniyle "1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net" tutarları güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985520BIST