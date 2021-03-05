***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 04.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ENKAI, TREENKA00011 Peşin 0,3571428 35,71428 15 0,3035713 30,35713Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 13.04.2021 15.04.2021 14.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ENKAI, TREENKA00011 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu, 2020 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 döneminde oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'ndanOrtaklara Birinci Kar Payı (Nakit) 1.700.000.000 TLOrtaklara İkinci Kar Payı (Nakit) 300.000.000 TLİntifa senedi sahiplerine (Nakit) 41.902.793 TLolmak üzere kâr dağıtım tablosunun hazırlanması,- Dağıtılacak 2.000.000.000 TL nakit kâr payının 5.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %35,714286 ve net %30,357143 oranında 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren dağıtılması,- Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,konularında Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.600.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.969.810.089Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 5.299.917.363 2.553.899.8894. Vergiler ( - ) 781.757.945 176.316.8345. Net Dönem Kârı 4.505.059.709 2.377.583.0556. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 118.879.153 118.879.1538. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.386.180.556 2.258.703.903Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.386.180.556 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 45.164.939 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.431.345.495 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 1.700.000.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 41.902.793 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 300.000.000 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 176.190.279 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 2.168.087.484 40.610.83120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 1.700.000.000 0 38,76 0,3035714 30,35714TOPLAM 1.700.000.000 0 38,76 0,3035714 30,35714Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 2.000.000.000 TL, net 1.700.000.000 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt %35,714286 net % 30,357143 olup stopaj oranı % 15 uygulanacaktır.5. satırdaki Net Dönem Kârı, ortaklığın net dönem kârından kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısmı düşülerek hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915504BIST