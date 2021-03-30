***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2021 18:39
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 04.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
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Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ENKAI, TREENKA00011 Peşin 0,3571428 35,71428 15 0,3035713 30,35713
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 13.04.2021 13.04.2021 15.04.2021 14.04.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ENKAI, TREENKA00011 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu, 2020 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 döneminde oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'ndan
Ortaklara Birinci Kar Payı (Nakit) 1.700.000.000 TL
Ortaklara İkinci Kar Payı (Nakit) 300.000.000 TL
İntifa senedi sahiplerine (Nakit) 41.902.793 TL
olmak üzere kâr dağıtım tablosunun hazırlanması,
- Dağıtılacak 2.000.000.000 TL nakit kâr payının 5.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %35,714286 ve net %30,357143 oranında 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren dağıtılması,
- Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasI teklifi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.600.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.969.810.089
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 5.299.917.363 2.553.899.889
4. Vergiler ( - ) 781.757.945 176.316.834
5. Net Dönem Kârı 4.505.059.709 2.377.583.055
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 118.879.153 118.879.153
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.386.180.556 2.258.703.903
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.386.180.556 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 45.164.939 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.431.345.495 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 1.700.000.000 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 41.902.793 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 300.000.000 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 176.190.279 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 2.168.087.484 40.610.831
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 1.700.000.000 0 38,76 0,3035714 30,35714
TOPLAM 1.700.000.000 0 38,76 0,3035714 30,35714
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 2.000.000.000 TL, net 1.700.000.000 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt %35,714286 net % 30,357143 olup stopaj oranı % 15 uygulanacaktır.
5. satırdaki Net Dönem Kârı, ortaklığın net dönem kârından kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısmı düşülerek hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921949
BIST