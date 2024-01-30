***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BB+" ve Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AAA (Tr)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1+ (Tr)" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244021BIST