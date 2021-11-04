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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

04.11.2021 12:05



***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/05/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
11/05/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
04/11/2021
Açıklama

Şirketimizin
 
Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,28 olarak güncellenmiştir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,44 95,96 96,04 87,26 92,8




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974667


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Tam 3.648 3.739 21,19  
Yarım 1.763 1.809 10,25  
Çeyrek 884 904 5,12  
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