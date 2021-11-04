***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
04.11.2021 12:05
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/05/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
11/05/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
04/11/2021
Açıklama
Şirketimizin
Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,28 olarak güncellenmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,44 95,96 96,04 87,26 92,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974667
BIST
12:171.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 21,65
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
12:179,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0537
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7196
En Düşük
9,6257
12:1711,2112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0106
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
12:17553,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 5,11
|Açılış
|: 553,61
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler12:14
|PRKAB
|27,16
|93.518.942
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|47.953.978
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|CLEBI
|187,20
|122.972.943
|% 9,15
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|BASGZ
|28,04
|8.703.616
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|17.902.529
|% -9,95
|
|CANTE
|11,80
|50.370.485
|% -9,23
|
|DGKLB
|2,35
|84.449.660
|% -6,37
|
|TETMT
|163,00
|1.738.088
|% -6,05
|
|THYAO
|16,69
|1.738.133.766
|% 7,12
|
|GARAN
|10,47
|1.141.068.974
|% 0,87
|
|TSKB
|1,52
|419.074.432
|% 1,33
|
|KRDMD
|7,31
|345.544.405
|% 0,83
|
|ISCTR
|6,02
|329.964.304
|% 1,01
|
|TSKB
|1,52
|419.074.432
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,10
|147.008.820
|% 0,92
|
|GARAN
|10,47
|1.141.068.974
|% 0,87
|
|THYAO
|16,69
|1.738.133.766
|% 7,12
|
|YKBNK
|2,92
|302.952.769
|% 1,39
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6886
|9,6944
|% 0,56
|
|Euro
|11,2106
|11,2162
|% 0,14
|
|Sterlin
|13,1796
|13,2457
|% 0,20
|
|Frank
|10,5793
|10,6431
|% 0,47
|
|Riyal
|2,5760
|2,5889
|% 0,55
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,88
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.665
|3.720
|24,00
|
|Tam
|3.648
|3.739
|21,19
|
|Yarım
|1.763
|1.809
|10,25
|
|Çeyrek
|884
|904
|5,12
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,08
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|1,01
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:28PAMEL
Yüzde 7.50 oranında artışla 58.05 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 742 adet işlem
-
12:27HLGYO
Yüzde 9.92 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 048, 075 adet işlem
-
12:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 97 artarak (% 1.50 ) 1, 695
-
12:26XU100
Endeks 1, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 10, 299.00 milyon TL de
-
12:26GLYHO
Yüzde 5.56 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 765, 689 adet işlem