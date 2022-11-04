***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
04.11.2022 13:51
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/05/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
11/05/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
04/11/2022
Açıklama
Şirketimizin
Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,28 olarak güncellenmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,36 96,07 96,04 87,26 92,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076762
BIST
14:124.177
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 71,86
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.185
En Düşük
4.131
14:1218,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
14:1218,2688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0911
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
14:12988,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 13,57
|Açılış
|: 988,98
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
989,78
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler14:10
|MIATK
|83,15
|54.386.555
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|4.305.117
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.609.303
|% 9,96
|
|LIDER
|49,62
|25.870.850
|% 9,83
|
|KERVN
|0,94
|4.153.176
|% 9,30
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|NETAS
|31,98
|126.478.107
|% -8,58
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|COSMO
|81,80
|1.904.040
|% -7,05
|
|THYAO
|105,40
|6.664.096.568
|% 3,54
|
|EREGL
|32,40
|4.606.389.639
|% 7,00
|
|TUPRS
|429,60
|3.122.724.007
|% 5,42
|
|KRDMD
|12,56
|2.254.092.717
|% 3,72
|
|SASA
|144,20
|2.023.969.789
|% 6,11
|
|EKGYO
|4,63
|1.102.188.323
|% 2,21
|
|KRDMD
|12,56
|2.254.092.717
|% 3,72
|
|EREGL
|32,40
|4.606.389.639
|% 7,00
|
|HALKB
|8,44
|1.008.889.887
|% 2,80
|
|ISCTR
|8,79
|1.029.144.387
|% 1,03
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6171
|18,6248
|% 0,05
|
|Euro
|18,2530
|18,2644
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,8170
|20,9214
|% 0,53
|
|Frank
|18,4173
|18,5282
|% 0,69
|
|Riyal
|4,9405
|4,9653
|% 0,06
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|22,08
|
|Altın Gr.
|988
|988
|12,66
|
|Cumhuriyet
|6.593
|6.693
|76,00
|
|Tam
|6.619
|6.673
|39,00
|
|Yarım
|3.225
|3.264
|20,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.632
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,89
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,25
|
|B. Petrol
|97,37
|97,37
|2,70
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25ISDMR
Yüzde 5.51 oranında artışla 26.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 736, 743 adet işlem
-
14:24XU100
Endeks 4, 179 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 8 üstünde . İşlem hacmi 48, 703.00 milyon TL de
-
14:24HKTM
Yüzde 7.01 oranında artışla 87.00 lira fiyatla işlem gören hissede 918, 364 adet işlem
-
14:23KAREL
Yüzde 7.20 oranında artışla 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 625, 964 adet işlem
-
14:22VAKBN
Yüzde 5.02 oranında artışla 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 628, 418 adet işlem