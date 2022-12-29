***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 29.12.2022 tarihli olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıda yer almaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesi kapsamında, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091220BIST