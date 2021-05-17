***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2021 10:13
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/02/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11 Şubat 2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtildiği üzere Adapazarı Doğal Gaz Kombine Çevrim Sanatralinde üretim durmuştu.17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla adı geçen santralde elektrik üretimine tekrar başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936480
BIST
14:291.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,08
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
14:298,3671
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0883
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,4544
En Düşük
8,3102
14:2910,1845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0864
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2739
En Düşük
10,0998
14:29497,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -4,11
|Açılış
|: 497,04
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler14:29
|BRMEN
|2,59
|612.139
|% 9,75
|
|CLEBI
|281,00
|70.684.132
|% 7,66
|
|ERBOS
|87,80
|56.562.061
|% 7,07
|
|DITAS
|18,22
|16.792.722
|% 6,61
|
|EMKEL
|1,96
|2.018.620
|% 6,52
|
|DARDL
|22,26
|5.159.622
|% -3,89
|
|COSMO
|10,01
|194.261
|% -3,66
|
|DOBUR
|14,07
|474.240
|% -3,50
|
|FRIGO
|24,36
|3.775.243
|% -2,56
|
|BAGFS
|24,90
|14.398.798
|% -2,51
|
|EREGL
|19,67
|806.023.110
|% -1,60
|
|GARAN
|7,84
|706.698.926
|% 2,08
|
|BJKAS
|9,03
|345.971.471
|% -0,88
|
|AKBNK
|5,10
|190.870.967
|% 1,39
|
|ASELS
|15,06
|93.213.028
|% 1,41
|
|GARAN
|7,84
|706.698.926
|% 2,08
|
|GSRAY
|3,37
|290.751.855
|% -4,80
|
|EREGL
|19,67
|806.023.110
|% -1,60
|
|BJKAS
|9,03
|345.971.471
|% -0,88
|
|AKBNK
|5,10
|190.870.967
|% 1,39
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3644
|8,3671
|% -1,04
|
|Euro
|10,1769
|10,1845
|% -0,84
|
|Sterlin
|11,7614
|11,8204
|% -1,03
|
|Frank
|9,2495
|9,3052
|% -0,99
|
|Riyal
|2,2243
|2,2354
|% -1,05
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|4,80
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-3,89
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|166,00
|
|Tam
|3.258
|3.342
|163,43
|
|Yarım
|1.575
|1.617
|79,05
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,53
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|0,01
|
Seans Raporu
14:29
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14:43
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14:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 28 artarak (% 0.74 ) 1, 257
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14:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, YAPRK, BRMEN, DIRIT, NTGAZ, DAGHL, VAKFN, INVEO, KUTPO
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