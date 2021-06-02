***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2021 09:35
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11 Şubat 2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtildiği üzere Gebze Doğal Gaz Kombine Çevrim Sanatralinde üretim durmuştu.2 Haziran 2021 tarihi itibarıyla adı geçen santralde elektrik üretimine tekrar başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939499
BIST
10:491.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.429
En Düşük
1.419
10:498,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1043
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
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8,8122
En Düşük
8,5189
10:4910,5263
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1176
|Açılış
|: 10,3950
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|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,7614
En Düşük
10,4087
10:49526,41
En Yüksek
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|: 1,12%
|| 5,85
|Açılış
|: 526,41
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|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler10:49
|DERIM
|12,03
|15.458.333
|% 9,96
|
|EPLAS
|27,50
|654.198
|% 9,56
|
|DIRIT
|6,15
|77.176
|% 7,89
|
|TRCAS
|4,26
|18.023.267
|% 7,85
|
|KENT
|275,00
|226.875
|% 7,84
|
|UTPYA
|26,50
|79.659
|% -8,62
|
|DOGUB
|5,00
|4.513.314
|% -6,89
|
|EMNIS
|20,12
|11.267
|% -5,09
|
|IZFAS
|6,98
|7.386.006
|% -4,77
|
|FENER
|31,22
|42.271.177
|% -4,76
|
|SASA
|35,62
|502.595.741
|% 5,07
|
|GARAN
|8,01
|419.719.404
|% -1,11
|
|THYAO
|13,66
|387.439.972
|% 1,26
|
|PETKM
|6,35
|360.222.944
|% 1,93
|
|TUPRS
|99,70
|252.608.355
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,19
|234.139.612
|% -0,90
|
|PETKM
|6,35
|360.222.944
|% 1,93
|
|GARAN
|8,01
|419.719.404
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,96
|69.811.075
|% 1,55
|
|OSTIM
|2,68
|76.120.377
|% 4,69
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6199
|8,6233
|% 1,22
|
|Euro
|10,5196
|10,5263
|% 1,13
|
|Sterlin
|12,1506
|12,2115
|% 1,10
|
|Frank
|9,5584
|9,6159
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2909
|2,3024
|% 1,16
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-0,68
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,85
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,05
|
|B. Petrol
|70,54
|70,54
|0,29
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