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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.06.2021 09:35



***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

11 Şubat 2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtildiği üzere Gebze Doğal Gaz Kombine Çevrim Sanatralinde üretim durmuştu.2 Haziran 2021 tarihi itibarıyla adı geçen santralde elektrik üretimine tekrar başlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939499


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