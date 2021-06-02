***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11 Şubat 2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtildiği üzere Gebze Doğal Gaz Kombine Çevrim Sanatralinde üretim durmuştu.2 Haziran 2021 tarihi itibarıyla adı geçen santralde elektrik üretimine tekrar başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939499BIST