***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2021 19:48
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Üyeleri, 30.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda verilen Kar Payı Avansı dağıtımına karar verme yetkisine istinaden, bu hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtılmamasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958141
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0137
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0152
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05487,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,11
|Açılış
|: 487,39
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5255
|8,5271
|% -0,16
|
|Euro
|10,0675
|10,0785
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,7902
|11,8493
|% 0,26
|
|Frank
|9,2783
|9,3342
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2676
|2,2789
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|25,20
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,41
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,54
|0,16
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|-0,59
|