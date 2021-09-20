***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, %90'ına sahip olduğu iştiraki, ENKA Renewables LLC firması, Gürcistan'daki Namakhvani Cascade HES Projesi'nin geliştirilmesi, inşası, sahiplenilmesi ve işletilmesi kapsamında Gürcistan Devleti ile 25 Nisan 2019 tarihinde imzaladığı Yap-İşlet Sözleşmesini, uzun süredir devam eden sözleşme ihlalleri ve mücbir sebeplerden dolayı feshetmek için Gürcistan Devletine bildirimde bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964595BIST