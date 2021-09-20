***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 18:18
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, %90'ına sahip olduğu iştiraki, ENKA Renewables LLC firması, Gürcistan'daki Namakhvani Cascade HES Projesi'nin geliştirilmesi, inşası, sahiplenilmesi ve işletilmesi kapsamında Gürcistan Devleti ile 25 Nisan 2019 tarihinde imzaladığı Yap-İşlet Sözleşmesini, uzun süredir devam eden sözleşme ihlalleri ve mücbir sebeplerden dolayı feshetmek için Gürcistan Devletine bildirimde bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964595
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,52
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0252
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
18:0510,1779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0377
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
18:05490,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,96
|Açılış
|: 490,99
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,96
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,46
|2.101.609
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,15
|25.292.039
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|61.073.276
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|73.658.243
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.183
|% 9,92
|
|KTSKR
|58,45
|5.489.880
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.217.115
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,44
|46.048.935
|% -9,93
|
|AVGYO
|2,74
|36.197.143
|% -9,87
|
|BRYAT
|374,60
|70.928.074
|% -8,57
|
|TEZOL
|17,94
|1.526.938.817
|% -2,71
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|EREGL
|16,49
|523.252.655
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,78
|235.276.173
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|ODAS
|1,35
|142.255.354
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6646
|8,6720
|% 0,29
|
|Euro
|10,1648
|10,1779
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,8062
|11,8654
|% -0,28
|
|Frank
|9,3124
|9,3685
|% 0,81
|
|Riyal
|2,3053
|2,3168
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,69
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,80
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,25
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,08
|74,08
|-1,26
|
Seans Raporu
18:05
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