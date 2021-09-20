***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 21:34
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. iştiraklerinden ENKA UK Construction Ltd. ile GE Steam Power Ltd. arasında HPC Borulama Prefabrikasyon ve Montaj İşleri kontratı imzalanmıştır. İngiltere'nin Somerset bölgesinde yapımı devam etmekte olan Hinkley Point Nükleer Enerji Santralinin her iki ünitesinin türbin adalarındaki tüm borulama işlerini kapsayan proje, toplam 184 milyon İngiliz Sterlini bedelinde olup, projenin 56 ayda tamamlanması öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964623
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,52
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0021
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,6704
En Düşük
8,6595
18:0510,1821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0212
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1821
En Düşük
10,1520
18:05491,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,90
|Açılış
|: 491,92
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,96
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,46
|2.101.609
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,15
|25.292.039
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|61.073.276
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|73.658.243
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.183
|% 9,92
|
|KTSKR
|58,45
|5.489.880
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.217.115
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,44
|46.048.935
|% -9,93
|
|AVGYO
|2,74
|36.197.143
|% -9,87
|
|BRYAT
|374,60
|70.928.074
|% -8,57
|
|TEZOL
|17,94
|1.526.938.817
|% -2,71
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|EREGL
|16,49
|523.252.655
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,78
|235.276.173
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|ODAS
|1,35
|142.255.354
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6608
|8,6626
|% -0,02
|
|Euro
|10,1651
|10,1821
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,8021
|11,8613
|% -0,31
|
|Frank
|9,3034
|9,3595
|% 0,71
|
|Riyal
|2,3040
|2,3156
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|0,02
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,30
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,22
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,18
|74,18
|-1,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NIBAS
Yüzde -6.12 oranında düşüşle 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 755, 263 adet işlem
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, METRO, OYLUM
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17:58
HUBVC, TGSAS, METRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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KTSKR, MEDTR, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında