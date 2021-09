***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. iştiraklerinden ENKA UK Construction Ltd. ile GE Steam Power Ltd. arasında HPC Borulama Prefabrikasyon ve Montaj İşleri kontratı imzalanmıştır. İngiltere'nin Somerset bölgesinde yapımı devam etmekte olan Hinkley Point Nükleer Enerji Santralinin her iki ünitesinin türbin adalarındaki tüm borulama işlerini kapsayan proje, toplam 184 milyon İngiliz Sterlini bedelinde olup, projenin 56 ayda tamamlanması öngörülmektedir.