***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.03.2022 tarihli Şirket Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Sn. Agah Mehmet Tara, halihazırda yürütmekte olduğu Genel Müdürlük görevini şirket hedefleri doğrultusunda sürdürmeye devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013366BIST