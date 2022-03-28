***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2022 11:34
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.03.2022 tarihli Şirket Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Sn. Agah Mehmet Tara, halihazırda yürütmekte olduğu Genel Müdürlük görevini şirket hedefleri doğrultusunda sürdürmeye devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013366
BIST
13:272.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,78
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.190
En Düşük
2.170
13:2714,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0075
|Açılış
|: 14,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
13:2716,2986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
13:27921,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -12,52
|Açılış
|: 921,38
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler13:27
|ULUSE
|85,15
|791.129
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.306.794
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|503.197
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|15.996.063
|% 9,83
|
|ODAS
|1,83
|565.616.728
|% 8,93
|
|ENSRI
|18,44
|198.036.333
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|56.338.538
|% -9,90
|
|TTRAK
|238,00
|165.544.260
|% -4,23
|
|ACSEL
|27,94
|25.783.749
|% -3,79
|
|UZERB
|39,22
|180.630
|% -3,68
|
|THYAO
|29,12
|2.538.380.898
|% 3,41
|
|SASA
|61,90
|1.347.442.596
|% 3,17
|
|KRDMD
|15,35
|782.083.740
|% 0,33
|
|KARSN
|5,12
|708.345.790
|% 3,43
|
|EREGL
|32,86
|569.504.932
|% -1,02
|
|ODAS
|1,83
|565.616.728
|% 8,93
|
|KARSN
|5,12
|708.345.790
|% 3,43
|
|THYAO
|29,12
|2.538.380.898
|% 3,41
|
|EKGYO
|2,32
|200.728.602
|% 1,75
|
|DOHOL
|3,28
|220.170.576
|% 1,55
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8338
|14,8381
|% 0,05
|
|Euro
|16,2839
|16,2986
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,4389
|19,5363
|% -0,27
|
|Frank
|15,8031
|15,8983
|% -0,45
|
|Riyal
|3,9436
|3,9634
|% 0,05
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-26,77
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-12,06
|
|Cumhuriyet
|6.105
|6.197
|-83,00
|
|Tam
|6.074
|6.226
|-85,30
|
|Yarım
|2.936
|3.012
|-41,26
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|-20,63
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,23
|
|B. Petrol
|113
|113
|-4,47
|