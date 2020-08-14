***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay alım bildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 28.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 210.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarENKAI, TREENKA00011 12.08.2020 85.000 0,002 6,42 -ENKAI, TREENKA00011 12.08.2020 135.000 0,002 6,43 -ENKAI, TREENKA00011 12.08.2020 25.000 0 6,44 -ENKAI, TREENKA00011 12.08.2020 43.478 0,001 6,48 -ENKAI, TREENKA00011 12.08.2020 161.021 0,003 6,49 -ENKAI, TREENKA00011 12.08.2020 406.506 0,007 6,5 -ENKAI, TREENKA00011 12.08.2020 80.636 0,001 6,51 -ENKAI, TREENKA00011 12.08.2020 63.359 0,001 6,52 -ENKAI, TREENKA00011 14.08.2020 50.000 0,001 6,47 -ENKAI, TREENKA00011 14.08.2020 68.328 0,001 6,48 -ENKAI, TREENKA00011 14.08.2020 96.603 0,002 6,49 -ENKAI, TREENKA00011 14.08.2020 95.000 0,002 6,5 -ENKAI, TREENKA00011 14.08.2020 43.251 0,001 6,51 -ENKAI, TREENKA00011 14.08.2020 186.749 0,003 6,52 -ENKAI, TREENKA00011 14.08.2020 62.021 0,001 6,53 -ENKAI, TREENKA00011 14.08.2020 203.397 0,004 6,54 -ENKAI, TREENKA00011 14.08.2020 194.651 0,003 6,55 -Ek AçıklamalarYönetim Kurulunun 07.08.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869124BIST