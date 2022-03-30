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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2022 18:12
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 5.600.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 6.000.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ENKAI, TREENKA00011 5.600.000.000 400.000.000,000 7,14285

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 5.600.000.000 400.000.000,000 7,14285

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu, 25.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kararı çerçevesinde, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, %7,14285 nispetinde arttırılarak 5.600.000.000.-TL'den (Beş Milyar Altıyüz Milyon Türk Lirası), 6.000.000.000.-TL'sına (Altı Milyar Türk Lirası) çıkarılmasına, 400.000.000.-TL (DörtYüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki artırımın 200.000.000.- TL'sının 2021 yılına ait 1. Temettüden, 200.000.000.- TL'sının 2.Temettüden karşılanmasına ve bu kapsamda nama yazılı 5.600.000.000 adet pay sahiplerine ellerinde bulundurdukları beher hisseye, %7,14285 oranında bedelsiz hisse verilmesine, yapılan artıştaki sermayeyi temsil edecek hisse senetlerinin nama yazılı hisse senedi olarak düzenlenmesine, bu kapsamda hazırlanan sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine karar vermiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014126


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