***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.03.2022 18:17
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AGAH MEHMET TARA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 25.03.2022 İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı ve Genle Müdür 3.01 Bağımsız Üye Değil
CEM ÇELİKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat 25.03.2022 İcrada Görevli İcra Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
ERDOĞAN TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 11.04.2013 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
FATİH OSMAN TAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Yücel Grup şirketinde Grup Başkanı ve CEO Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MEHMET METE BAŞOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Enerji Yatırım Holding A.Ş., Enerya Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Gaz Ticaret A.Ş. ve Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyesidir. Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AGAH MEHMET TARA Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
CEM ÇELİKER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat İcra Kurulu Üyesi
ERDOĞAN TURGUT Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye) İnşaat Mühendisi
FATİH OSMAN TAR Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Başkanı (İcracı Olmayan Bağımsız Üye) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yücel Grup şirketinde Grup Başkanı ve CEO
MEHMET METE BAŞOL Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye) Ekonomist Enerji Yatırım Holding A.Ş., Enerya Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Gaz Ticaret A.Ş. ve Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyesidir.
MUSTAFA GÖKHAN SAĞNAKLAR İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi
BEKİR BURAK ÖZDOĞAN İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
ÖZGER İNAL İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
SALİM OĞUZ KIRKGÖZ İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
ZAFER GÜR İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
HASAN FEHMİ BAYRAMOĞLU İcra Kurulu Üyesi Makine Mühendisi
İLHAN GÜCÜYENER İcra Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
HAKAN KOZAN İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
MEHMET ERTEM İcra Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi
ALPARSLAN TANSUĞ Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist
İBRAHİM KARAAĞAÇ Genel Müdür Yardımcısı Elektrik Mühendisi
GÜRSEL YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
TAYFUN TANLAK Genel Müdür Yardımcısı Kimya Mühendisi
HÜSEYİN ÇALIN Genel Müdür Yardımcısı Mimar
ASİL SELMAN GÜMRÜKÇÜ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
FATMA OLCAY ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Mimar
HÜSEYİN NECDET BAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Mimar
MEHMET SALİH KASRANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
LEVENT AŞCI Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
MEHMET ÇAĞRI ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
NİHAT CEYHUN TUTKUN Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013173
BIST