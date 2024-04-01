Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2024 17:44
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AGAH MEHMET TARA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 25.03.2022 İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 3.02 Bağımsız Üye Değil
CEM ÇELİKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat 25.03.2022 İcrada Görevli İcra Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
ERDOĞAN TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 11.04.2013 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
VASIF SAYIL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 29.03.2024 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı
NAZLI TLABAR GÜLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2024 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AGAH MEHMET TARA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İnşaat Mühendisi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
CEM ÇELİKER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat İcra Kurulu Üyesi
MEHMET SİNAN TARA Yönetim Kurulu Danışmanı İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı
ERDOĞAN TURGUT Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye) İnşaat Mühendisi
VASIF SAYIL Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Başkanı (İcracı Olmayan Bağımsız Üye) Makine Mühendisi
NAZLI TLABAR GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Vodafone Türkiye (2022- ) İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği
ZAFER GÜR İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi
BEKİR BURAK ÖZDOĞAN İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
ÖZGER İNAL İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
SALİM OĞUZ KIRKGÖZ İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
HASAN FEHMİ BAYRAMOĞLU İcra Kurulu Üyesi Makine Mühendisi
İLHAN GÜCÜYENER İcra Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
HAKAN KOZAN İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
MEHMET ERTEM İcra Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi
İBRAHİM KARAAĞAÇ Genel Müdür Yardımcısı Elektrik Mühendisi
GÜRSEL YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
HÜSEYİN ÇALIN Genel Müdür Yardımcısı Mimar
ASİL SELMAN GÜMRÜKÇÜ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
HÜSEYİN NECDET BAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Mimar
MEHMET SALİH KASRANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
MEHMET ÇAĞRI ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
NİHAT CEYHUN TUTKUN Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
LEVENT AŞCI Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
ŞARIK ÖMER TARA Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
ERTUĞRUL CAR Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
ONUR KAYA Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
KAMİL KAĞAN YALÇIN Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
FATİH KOÇ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
BARIŞ GÜNEL Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
YALÇIN KARABULUT Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi
KAAN AKSU Genel Müdür Yardımcısı Avukat
MÜMTAZ OKAN İLCİ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265173


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.158
Değişim :  0,17% |  15,14
Açılış :  9.234  
Önceki Kapanış :  9.142  
En Düşük
8.962 En Yüksek
9.259
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 13,97 1.009.256.399 % 10,00  
SELVA 17,05 57.048.722 % 10,00  
ISATR 1.896.897,50 1.896.898 % 10,00  
ERSU 47,40 71.732.529 % 9,98  
EUKYO 28,44 17.442.713 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,0599 32,0711 % -1,01  
Euro 34,4371 34,6777 % -1,03  
Sterlin 40,3581 40,5604 % -2,67  
Frank 35,5561 35,7343 % -2,37  
Riyal 8,5772 8,6202 % -2,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,98 25,00 % 0,66  
Platin 902,02 903,28 % 0,66  
Paladyum 997,32 999,58 % 0,66  
Brent Pet. 87,82 87,82 % 0,66  
Altın Ons 2.238,62 2.238,84 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru