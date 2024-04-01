***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2024 17:44
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AGAH MEHMET TARA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 25.03.2022 İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 3.02 Bağımsız Üye Değil
CEM ÇELİKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat 25.03.2022 İcrada Görevli İcra Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
ERDOĞAN TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 11.04.2013 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
VASIF SAYIL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 29.03.2024 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı
NAZLI TLABAR GÜLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2024 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AGAH MEHMET TARA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İnşaat Mühendisi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
CEM ÇELİKER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat İcra Kurulu Üyesi
MEHMET SİNAN TARA Yönetim Kurulu Danışmanı İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı
ERDOĞAN TURGUT Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye) İnşaat Mühendisi
VASIF SAYIL Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Başkanı (İcracı Olmayan Bağımsız Üye) Makine Mühendisi
NAZLI TLABAR GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Vodafone Türkiye (2022- ) İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği
ZAFER GÜR İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi
BEKİR BURAK ÖZDOĞAN İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
ÖZGER İNAL İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
SALİM OĞUZ KIRKGÖZ İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
HASAN FEHMİ BAYRAMOĞLU İcra Kurulu Üyesi Makine Mühendisi
İLHAN GÜCÜYENER İcra Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
HAKAN KOZAN İcra Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
MEHMET ERTEM İcra Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi
İBRAHİM KARAAĞAÇ Genel Müdür Yardımcısı Elektrik Mühendisi
GÜRSEL YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
HÜSEYİN ÇALIN Genel Müdür Yardımcısı Mimar
ASİL SELMAN GÜMRÜKÇÜ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
HÜSEYİN NECDET BAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Mimar
MEHMET SALİH KASRANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
MEHMET ÇAĞRI ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
NİHAT CEYHUN TUTKUN Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
LEVENT AŞCI Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
ŞARIK ÖMER TARA Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
ERTUĞRUL CAR Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
ONUR KAYA Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
KAMİL KAĞAN YALÇIN Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
FATİH KOÇ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
BARIŞ GÜNEL Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
YALÇIN KARABULUT Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi
KAAN AKSU Genel Müdür Yardımcısı Avukat
MÜMTAZ OKAN İLCİ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265173
BIST