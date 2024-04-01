***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAGAH MEHMET TARA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 25.03.2022 İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 3.02 Bağımsız Üye DeğilCEM ÇELİKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat 25.03.2022 İcrada Görevli İcra Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilERDOĞAN TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 11.04.2013 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiVASIF SAYIL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 29.03.2024 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi BaşkanıNAZLI TLABAR GÜLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2024 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAGAH MEHMET TARA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İnşaat Mühendisi İcra Kurulu Başkanı ve Genel MüdürCEM ÇELİKER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat İcra Kurulu ÜyesiMEHMET SİNAN TARA Yönetim Kurulu Danışmanı İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu BaşkanıERDOĞAN TURGUT Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye) İnşaat MühendisiVASIF SAYIL Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Başkanı (İcracı Olmayan Bağımsız Üye) Makine MühendisiNAZLI TLABAR GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Vodafone Türkiye (2022- ) İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu ÜyeliğiZAFER GÜR İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İnşaat MühendisiBEKİR BURAK ÖZDOĞAN İcra Kurulu Üyesi İnşaat MühendisiÖZGER İNAL İcra Kurulu Üyesi İnşaat MühendisiSALİM OĞUZ KIRKGÖZ İcra Kurulu Üyesi İnşaat MühendisiHASAN FEHMİ BAYRAMOĞLU İcra Kurulu Üyesi Makine MühendisiİLHAN GÜCÜYENER İcra Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali MüşavirHAKAN KOZAN İcra Kurulu Üyesi İnşaat MühendisiMEHMET ERTEM İcra Kurulu Üyesi Elektrik MühendisiİBRAHİM KARAAĞAÇ Genel Müdür Yardımcısı Elektrik MühendisiGÜRSEL YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiHÜSEYİN ÇALIN Genel Müdür Yardımcısı MimarASİL SELMAN GÜMRÜKÇÜ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiHÜSEYİN NECDET BAYRAM Genel Müdür Yardımcısı MimarMEHMET SALİH KASRANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiMEHMET ÇAĞRI ERTÜRK Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiNİHAT CEYHUN TUTKUN Genel Müdür Yardımcısı YöneticiLEVENT AŞCI Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiŞARIK ÖMER TARA Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiERTUĞRUL CAR Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiONUR KAYA Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiKAMİL KAĞAN YALÇIN Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiFATİH KOÇ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiBARIŞ GÜNEL Genel Müdür Yardımcısı İnşaat MühendisiYALÇIN KARABULUT Genel Müdür Yardımcısı Makine MühendisiKAAN AKSU Genel Müdür Yardımcısı AvukatMÜMTAZ OKAN İLCİ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265173BIST