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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

06.11.2020 19:03
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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/11/2020
Karar Sayısı
1077
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

               SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 06.11.2020 tarih ve 1077 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış, 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle düzenlenen dokuz aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolarının ve  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketin konsolide finansal durumunu, karşı   karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
Fatih Osman Tar                  Mehmet Mete Başol                          İlhan Gücüyener
  (Denetim Komitesi Başkanı)
       
(Denetim Komitesi Üyesi)
            
(İcra Kurulu Üyesi)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886902


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Çeyrek 859 879 21,16  
Gümüş.Ons 25,49 25,53 0,14  
Gümüş Gr. 6,99 7,00 0,12  
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