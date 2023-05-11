***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar2022yılınaait sürdürülebilirlik raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150311BIST