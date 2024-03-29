***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim KuruluŞirketimizin Denetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:Vasıf Sayıl'ın (Başkan) veNazlı Tlabar Güler'in (Üye) seçilmelerineŞirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:Nazlı Tlabar Güler'in (Başkan),Erdoğan Turgut'un (Üye) veGizem Özsoy Bayramoğlu'nun (Üye) seçilmelerineŞirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:Vasıf Sayıl'ın (Başkan) veErdoğan Turgut'un (Üye) seçilmelerineAyrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264439BIST