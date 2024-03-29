***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.03.2024 18:23
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu
Şirketimizin Denetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
Vasıf Sayıl'ın (Başkan) ve
Nazlı Tlabar Güler'in (Üye) seçilmelerine
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
Nazlı Tlabar Güler'in (Başkan),
Erdoğan Turgut'un (Üye) ve
Gizem Özsoy Bayramoğlu'nun (Üye) seçilmelerine
Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
Vasıf Sayıl'ın (Başkan) ve
Erdoğan Turgut'un (Üye) seçilmelerine
Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264439
BIST