***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.12.2020 09:08
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tara Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892939
BIST
11:551.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 15,92
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
11:557,9199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0778
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
11:559,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1154
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
11:55465,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,77
|Açılış
|: 465,58
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler11:55
|VERTU
|10,67
|26.834.382
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|CASA
|133,50
|144.848
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|89.023.350
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|SILVR
|7,15
|17.522.794
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|SISE
|7,36
|1.133.662.021
|% 1,80
|
|KRVGD
|17,00
|1.045.657.614
|% 6,85
|
|GARAN
|9,72
|831.091.990
|% 1,99
|
|KRDMD
|5,37
|822.930.242
|% 0,75
|
|THYAO
|12,68
|822.363.212
|% 2,18
|
|SISE
|7,36
|1.133.662.021
|% 1,80
|
|KRDMD
|5,37
|822.930.242
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,09
|453.004.417
|% 3,00
|
|PETKM
|4,90
|553.132.448
|% 2,30
|
|ALBRK
|1,87
|187.363.452
|% 0,00
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9163
|7,9199
|% 0,99
|
|Euro
|9,6123
|9,6188
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,5893
|10,6424
|% 2,40
|
|Frank
|8,8943
|8,9479
|% 1,26
|
|Riyal
|2,1064
|2,1169
|% 1,05
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-13,71
|
|Altın Gr.
|465
|466
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.073
|3.150
|-2,27
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-1,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|50,55
|50,55
|0,57
|