***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.04.2021 16:46
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928534
BIST
17:591.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
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1.419
En Düşük
1.398
17:598,0669
En Yüksek
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|: -0,05%
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|Açılış
|: 8,0700
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|Önceki Kapanış
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8,1571
En Düşük
8,0064
17:599,6722
En Yüksek
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|: -0,11%
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|Önceki Kapanış
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9,7728
En Düşük
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17:59457,69
En Yüksek
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|: 1,64%
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|Açılış
|: 457,69
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|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
459,75
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TRGYO
|3,85
|273.152.389
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|80.420.388
|% 9,98
|
|QUAGR
|26,48
|1.139.825.191
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|8.344.215
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,26
|5.044.039
|% 8,65
|
|ITTFH
|2,34
|164.962.435
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,45
|1.935.111
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|500.809.755
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.780.851
|% -9,99
|
|GARAN
|7,30
|5.766.620.922
|% 4,43
|
|EREGL
|18,05
|1.723.942.287
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,58
|1.374.061.908
|% 2,43
|
|MTRKS
|50,60
|1.341.912.022
|% -7,16
|
|SASA
|45,36
|1.255.930.237
|% -2,54
|
|GARAN
|7,30
|5.766.620.922
|% 4,43
|
|YKBNK
|2,19
|1.211.375.127
|% 1,86
|
|ODAS
|3,68
|836.811.317
|% 0,82
|
|TSKB
|1,34
|283.214.220
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,84
|389.074.297
|% -1,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0582
|8,0669
|% -0,05
|
|Euro
|9,6638
|9,6744
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,1019
|11,1575
|% 0,22
|
|Frank
|8,7216
|8,7741
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1459
|2,1566
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|28,74
|
|Altın Gr.
|459
|459
|8,27
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,73
|0,14
|
|B. Petrol
|66,80
|66,80
|0,22
|