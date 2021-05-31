***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.05.2021 10:06
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938916
BIST
12:001.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,81
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
12:008,4918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0729
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
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8,5796
En Düşük
8,4716
12:0010,3582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0837
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
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10,4759
En Düşük
10,3345
12:00519,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,54
|Açılış
|: 519,36
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|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler12:00
|YAYLA
|3,85
|37.787.369
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.653.106
|% 9,87
|
|EUYO
|4,72
|2.830.878
|% 9,26
|
|TUCLK
|11,70
|36.757.199
|% 8,23
|
|KUTPO
|36,12
|73.400.593
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.895.224
|% -9,95
|
|ADESE
|1,39
|27.655.521
|% -7,95
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,40
|1.224.703
|% -6,67
|
|THYAO
|13,29
|450.224.531
|% 2,39
|
|KRDMD
|8,03
|363.607.063
|% 1,77
|
|EREGL
|19,52
|282.301.969
|% 1,61
|
|GARAN
|7,97
|229.653.595
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,95
|227.281.412
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|227.281.412
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,17
|184.228.573
|% 0,46
|
|KRDMD
|8,03
|363.607.063
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,11
|50.480.995
|% 0,91
|
|KARSN
|4,45
|203.090.015
|% -4,71
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4900
|8,4918
|% -0,85
|
|Euro
|10,3538
|10,3582
|% -0,80
|
|Sterlin
|11,9780
|12,0381
|% -1,14
|
|Frank
|9,3846
|9,4412
|% -1,00
|
|Riyal
|2,2539
|2,2652
|% -1,01
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,04
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|3.432
|3.484
|-18,00
|
|Tam
|3.416
|3.502
|-18,90
|
|Yarım
|1.651
|1.694
|-9,14
|
|Çeyrek
|828
|847
|-4,57
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,93
|