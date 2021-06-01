***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.06.2021 10:24
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939267
BIST
10:451.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,67
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
10:458,4990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0071
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
10:4510,4084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0212
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4084
En Düşük
10,3676
10:45522,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,60
|Açılış
|: 522,19
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler10:45
|KONTR
|72,60
|10.255.315
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|328.875
|% 9,97
|
|VAKKO
|11,82
|14.072.927
|% 9,95
|
|DERIM
|10,94
|6.761.006
|% 9,95
|
|TUCLK
|13,07
|30.671.271
|% 9,92
|
|KUTPO
|33,04
|103.035.217
|% -8,53
|
|ODAS
|2,15
|73.467.632
|% -6,93
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|VKING
|6,01
|439.450
|% -4,91
|
|GARAN
|8,10
|488.770.886
|% 1,38
|
|THYAO
|13,14
|234.750.966
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,20
|139.780.263
|% 2,33
|
|KRDMD
|7,86
|137.529.364
|% 0,00
|
|TUPRS
|97,55
|109.940.870
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,20
|139.780.263
|% 2,33
|
|GARAN
|8,10
|488.770.886
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,94
|71.099.533
|% -0,51
|
|ODAS
|2,15
|73.467.632
|% -6,93
|
|TSKB
|1,37
|40.872.253
|% 3,01
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4958
|8,4990
|% 0,08
|
|Euro
|10,4019
|10,4084
|% 0,20
|
|Sterlin
|12,0440
|12,1044
|% 0,08
|
|Frank
|9,4134
|9,4701
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2569
|2,2683
|% -0,03
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|7,40
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,33
|28,36
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,05
|
|B. Petrol
|70,34
|70,34
|1,03
|
Seans Raporu
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