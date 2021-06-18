***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.06.2021 09:10
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942963
BIST
13:441.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,98
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
13:448,6865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0328
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
13:4410,3585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0390
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
13:44500,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,21
|Açılış
|: 500,35
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler13:44
|IDGYO
|6,05
|1.228.689
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.092.615
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.806.015
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|111.738.029
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|19.799.682
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|8.263.601
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|512.183
|% -9,97
|
|KENT
|202,00
|890.301
|% -8,18
|
|MERIT
|19,00
|1.275.259
|% -5,66
|
|VERTU
|22,96
|23.166.062
|% -4,73
|
|THYAO
|14,54
|812.414.195
|% -0,82
|
|GARAN
|8,25
|388.914.600
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,13
|324.481.902
|% 0,47
|
|KRDMD
|6,97
|291.639.664
|% -2,79
|
|KOZAL
|121,60
|267.783.294
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,13
|324.481.902
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,18
|149.041.175
|% 0,46
|
|THYAO
|14,54
|812.414.195
|% -0,82
|
|GARAN
|8,25
|388.914.600
|% 0,73
|
|KRDMD
|6,97
|291.639.664
|% -2,79
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6843
|8,6865
|% -0,38
|
|Euro
|10,3522
|10,3585
|% -0,38
|
|Sterlin
|12,0394
|12,0998
|% -0,55
|
|Frank
|9,4175
|9,4742
|% -0,47
|
|Riyal
|2,3091
|2,3207
|% -0,39
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|18,31
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.297
|3.382
|18,93
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|9,16
|
|Çeyrek
|799
|818
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,37
|0,11
|
|B. Petrol
|72,69
|72,69
|-0,41
|