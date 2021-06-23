***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2021 09:07
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943677
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
10,2929
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|Açılış
|: 494,87
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|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
494,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INFO
|5,98
|1.890.768
|% 38,80
|
|LUKSK
|49,62
|3.086.594
|% 3,26
|
|FENER
|39,06
|518.106.580
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,72
|6.496.761
|% 0,00
|
|GUBRF
|53,95
|167.057.393
|% 0,00
|
|ANELE
|2,84
|11.162.996
|% 0,00
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% 0,00
|
|AYDEM
|6,86
|13.111.542
|% 0,00
|
|BURCE
|18,40
|1.519.296
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,22
|21.498.296
|% 0,00
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 0,00
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% 0,00
|
|GARAN
|8,32
|879.104.902
|% 0,00
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 0,00
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,15
|546.405.526
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|440.495.932
|% 0,00
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% 0,00
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 0,00
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6188
|8,6225
|% -0,32
|
|Euro
|10,2912
|10,2962
|% -0,37
|
|Sterlin
|12,0253
|12,0856
|% -0,03
|
|Frank
|9,3701
|9,4266
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3000
|2,3115
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,53
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,00
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,03
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,60
|