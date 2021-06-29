***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.06.2021 09:10
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944678
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
0
En Düşük
0
18:058,7131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0299
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7351
En Düşük
8,6689
18:0510,3921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0219
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4269
En Düşük
10,3438
18:05497,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,64
|Açılış
|: 497,51
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|1,90
|7.981.421
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,48
|16.958.584
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|VERUS
|46,80
|22.175.289
|% 0,00
|
|AKSGY
|1,90
|7.981.421
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,48
|16.958.584
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|VERUS
|46,80
|22.175.289
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% 0,00
|
|THYAO
|13,86
|995.167.257
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% 0,00
|
|SASA
|28,98
|594.584.856
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,63
|507.709.148
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|453.554.690
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,07
|90.069.930
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,33
|437.690.934
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7102
|8,7131
|% 0,34
|
|Euro
|10,3826
|10,3921
|% 0,21
|
|Sterlin
|12,0514
|12,1118
|% 0,21
|
|Frank
|9,4381
|9,4950
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3167
|2,3283
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-3,28
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EKGYO, PGSUS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS