***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.07.2021 09:15
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945339
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
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0
En Düşük
0
18:058,7021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 8,6750
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|Önceki Kapanış
|: 8,7200
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8,7245
En Düşük
8,6689
18:0510,3278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 10,2900
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|Önceki Kapanış
|: 10,3600
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10,3605
En Düşük
10,2879
18:05497,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 497,48
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|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAGYO
|6,14
|1.873.866
|% 2,49
|
|SOKM
|11,74
|82.796.249
|% 1,55
|
|TTKOM
|6,64
|164.385.239
|% 0,05
|
|SARKY
|12,22
|6.062.252
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,54
|9.474.284
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,37
|1.328.037
|% 0,00
|
|CASA
|142,80
|471.461
|% 0,00
|
|KERVT
|4,44
|34.962.404
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,67
|346.474.399
|% 0,00
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,00
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% 0,00
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% 0,00
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% 0,00
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6960
|8,7021
|% 0,04
|
|Euro
|10,3165
|10,3278
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9771
|12,0372
|% -0,17
|
|Frank
|9,3578
|9,4142
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3128
|2,3244
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|7,62
|
|Altın Gr.
|498
|498
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,27
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,04
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|0,14
|