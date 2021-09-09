***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2021 09:06
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
13:251.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
13:258,4677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0055
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4540
13:2510,0361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0194
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
13:25488,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,83
|Açılış
|: 488,58
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler13:22
|ORCAY
|14,33
|139.962.982
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.291.898
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|40.459.561
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|30.109.696
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|1.130.537
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|1.168.787
|% -8,17
|
|BASCM
|9,42
|35.105
|% -5,71
|
|CASA
|131,80
|261.077
|% -5,45
|
|BRMEN
|2,40
|69.422
|% -4,76
|
|IHLAS
|0,59
|30.115.251
|% -3,28
|
|GARAN
|9,43
|877.464.897
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,53
|389.340.336
|% 0,00
|
|HALKB
|4,78
|284.056.022
|% 2,36
|
|THYAO
|12,43
|276.619.175
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,25
|273.828.341
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,53
|389.340.336
|% 0,00
|
|GARAN
|9,43
|877.464.897
|% 0,21
|
|HALKB
|4,78
|284.056.022
|% 2,36
|
|IHLAS
|0,59
|30.115.251
|% -3,28
|
|KRDMD
|7,25
|273.828.341
|% -0,14
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4628
|8,4647
|% 0,03
|
|Euro
|10,0323
|10,0376
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,6599
|11,7184
|% 0,38
|
|Frank
|9,1719
|9,2272
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2503
|2,2616
|% 0,07
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|5,90
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,87
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|15,41
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|7,45
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,04
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|0,19
|