***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.09.2021 09:11
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963078
BIST
12:001.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,70
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.450
12:008,4140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0235
|Açılış
|: 8,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
12:009,9727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0204
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
12:00487,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,32
|Açılış
|: 487,10
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler11:58
|YEOTK
|35,42
|53.317.101
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.390.339
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|84.073.318
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|29.951.860
|% 9,96
|
|DITAS
|16,40
|9.671.627
|% 6,98
|
|TGSAS
|17,71
|7.792.300
|% -8,90
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|BRKO
|1,19
|143.358
|% -3,25
|
|ORMA
|28,00
|10.640
|% -3,11
|
|AKYHO
|2,31
|4.365.899
|% -2,94
|
|GARAN
|9,63
|731.742.544
|% 0,73
|
|THYAO
|12,62
|267.547.024
|% -0,08
|
|KRDMD
|7,28
|226.504.474
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,55
|224.464.827
|% -0,39
|
|FROTO
|173,30
|165.001.817
|% 2,18
|
|YKBNK
|2,55
|224.464.827
|% -0,39
|
|GARAN
|9,63
|731.742.544
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,86
|80.016.233
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,28
|226.504.474
|% -0,68
|
|AKBNK
|5,74
|147.338.344
|% 0,00
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4106
|8,4137
|% -0,28
|
|Euro
|9,9682
|9,9729
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,6358
|11,6942
|% -0,06
|
|Frank
|9,1488
|9,2039
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2351
|2,2463
|% -0,34
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|7,00
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|-2,00
|
|Tam
|3.206
|3.286
|-1,92
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|-0,92
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,03
|
|B. Petrol
|72,54
|72,54
|1,09
|
Seans Raporu
11:58
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12:12AVGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 211, 904 adet işlem
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12:11AKFGY
Yüzde 6.14 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 064, 657 adet işlem
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12:10AKFGY
Yüzde 5.88 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 063, 678 adet işlem
-
12:09AKFGY
Yüzde 5.63 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 062, 505 adet işlem
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12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, KRDMD, BIMAS