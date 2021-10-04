***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.10.2021 08:59
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966294
BIST
11:481.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
11:488,8757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0203
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
11:4810,3183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0499
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3295
En Düşük
10,2576
11:48498,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,43
|Açılış
|: 498,99
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,94
BIST En Aktif Hisseler11:46
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.276.576
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|11.790.212
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.297.701
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.706.074
|% 9,93
|
|OYLUM
|7,79
|3.576.606
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.854.795
|% -9,83
|
|BIOEN
|27,26
|130.101.113
|% -9,13
|
|EUYO
|3,25
|1.349.032
|% -3,56
|
|CRFSA
|46,66
|25.416.640
|% -3,44
|
|MAREN
|9,91
|473.948.025
|% 8,42
|
|GARAN
|9,32
|383.889.078
|% 0,43
|
|TUPRS
|115,30
|303.777.340
|% 1,59
|
|THYAO
|14,12
|236.852.860
|% 0,50
|
|SISE
|8,15
|214.293.098
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,40
|151.549.100
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,79
|104.298.248
|% 1,13
|
|MAREN
|9,91
|473.948.025
|% 8,42
|
|GARAN
|9,32
|383.889.078
|% 0,43
|
|KIMMR
|3,42
|117.044.304
|% -0,87
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8763
|8,8774
|% 0,25
|
|Euro
|10,3128
|10,3149
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,9880
|12,0481
|% 0,24
|
|Frank
|9,5086
|9,5659
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3589
|2,3707
|% 0,21
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-11,03
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,34
|79,34
|0,06
|
Seans Raporu
11:46
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11:59GSDDE
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11:56FRIGO
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