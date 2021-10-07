***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.10.2021 09:08
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967736
BIST
10:571.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 17,67
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.390
En Düşük
1.385
10:578,8775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8856
En Düşük
8,8433
10:5710,2895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0170
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3031
En Düşük
10,2457
10:57503,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,13
|Açılış
|: 503,95
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler10:55
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.941.321
|% 9,97
|
|DOBUR
|29,00
|1.489.775
|% 9,85
|
|NUGYO
|13,51
|7.961.723
|% 8,69
|
|KTSKR
|43,16
|72.603.872
|% 8,06
|
|SEYKM
|16,20
|6.226.248
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|DZGYO
|1,78
|10.337.699
|% -5,32
|
|IDEAS
|51,30
|2.826.417
|% -3,66
|
|UNLU
|6,08
|27.520.186
|% -3,49
|
|PETKM
|6,07
|322.972.387
|% -0,49
|
|GARAN
|9,31
|310.333.126
|% 0,98
|
|EREGL
|16,69
|286.082.505
|% 3,34
|
|THYAO
|13,91
|211.401.739
|% 1,46
|
|TUPRS
|119,90
|156.072.621
|% 0,76
|
|PETKM
|6,07
|322.972.387
|% -0,49
|
|GLYHO
|1,92
|74.184.721
|% 1,05
|
|GARAN
|9,31
|310.333.126
|% 0,98
|
|HALKB
|4,34
|146.062.922
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,77
|57.266.140
|% 0,57
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8726
|8,8778
|% 0,08
|
|Euro
|10,2801
|10,2875
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0203
|12,0806
|% 0,03
|
|Frank
|9,5318
|9,5892
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3583
|2,3702
|% -0,02
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|2,89
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,03
|
|B. Petrol
|80,19
|80,19
|-0,89
|