***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.10.2021 09:08
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971629
BIST
11:451.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,85
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
11:459,2781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0663
|Açılış
|: 9,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,2781
En Düşük
9,1938
11:4510,8216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0714
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
10,8301
En Düşük
10,7257
11:45532,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,41
|Açılış
|: 532,11
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
532,28
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler11:45
|HLGYO
|2,62
|36.345.004
|% 9,62
|
|OLMK
|7,58
|5.768.305
|% 7,67
|
|ZRGYO
|1,71
|69.604.539
|% 7,55
|
|ATAGY
|4,15
|2.038.527
|% 6,68
|
|OYLUM
|7,75
|3.289.711
|% 6,16
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|FADE
|8,73
|146.373.244
|% -8,59
|
|GARFA
|13,99
|1.887.931
|% -6,11
|
|TLMAN
|29,50
|23.023.953
|% -5,69
|
|YEOTK
|62,60
|57.240.526
|% -5,58
|
|GARAN
|9,04
|651.201.020
|% -0,77
|
|THYAO
|13,79
|498.436.394
|% -0,07
|
|SASA
|27,68
|486.934.474
|% 1,76
|
|FROTO
|182,10
|437.390.053
|% 3,00
|
|EKGYO
|1,92
|265.384.145
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|265.384.145
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|213.510.692
|% 0,41
|
|GARAN
|9,04
|651.201.020
|% -0,77
|
|VKGYO
|1,59
|103.080.721
|% 6,00
|
|ZRGYO
|1,71
|69.604.539
|% 7,55
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2760
|9,2781
|% 0,72
|
|Euro
|10,8124
|10,8216
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,7559
|12,8199
|% 0,48
|
|Frank
|10,0386
|10,0991
|% 0,56
|
|Riyal
|2,4632
|2,4756
|% 0,61
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|3,66
|
|Altın Gr.
|532
|532
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,02
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|-0,79
|