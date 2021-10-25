***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.10.2021 09:08
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972111
BIST
11:061.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,33
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.487
En Düşük
1.471
11:069,7471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1445
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
11:0611,3757
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1833
|Açılış
|: 11,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1912
11:06564,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 10,99
|Açılış
|: 564,55
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler11:05
|MERIT
|26,18
|22.867.363
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|2.888.626
|% 9,97
|
|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|62.604.529
|% 9,93
|
|ERBOS
|103,70
|80.241.681
|% 9,91
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|KERVN
|0,76
|123.511
|% -5,00
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|ANGEN
|23,26
|104.838.598
|% -3,65
|
|AGESA
|20,70
|1.419.617
|% -3,45
|
|GARAN
|8,99
|704.524.944
|% -1,43
|
|GUBRF
|64,05
|343.818.852
|% 8,93
|
|TUPRS
|140,80
|270.136.234
|% 1,15
|
|KRDMD
|7,56
|268.302.598
|% 0,53
|
|EREGL
|19,46
|260.041.296
|% 0,57
|
|GARAN
|8,99
|704.524.944
|% -1,43
|
|YKBNK
|2,57
|180.248.310
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,96
|104.513.893
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,56
|268.302.598
|% 0,53
|
|AKBNK
|5,43
|172.456.482
|% -0,37
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7538
|9,7565
|% 1,60
|
|Euro
|11,3707
|11,3800
|% 1,68
|
|Sterlin
|13,4151
|13,4824
|% 1,88
|
|Frank
|10,6034
|10,6673
|% 1,54
|
|Riyal
|2,5938
|2,6068
|% 1,61
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|7,59
|
|Altın Gr.
|565
|565
|10,99
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,69
|0,18
|
|B. Petrol
|85,27
|85,27
|0,63
|
Seans Raporu
11:05
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11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 94 artarak (% 0.12 ) 1, 596
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