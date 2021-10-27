***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.10.2021 09:20
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972650
BIST
11:291.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.507
11:299,5035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0322
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
11:2911,0414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0256
|Açılış
|: 10,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
11:29544,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -5,03
|Açılış
|: 544,91
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler11:28
|HEDEF
|2,84
|2.738.788
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.492.272
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,76
|33.733.411
|% 8,35
|
|JANTS
|63,05
|101.010.964
|% 7,50
|
|ERBOS
|122,40
|158.721.224
|% 7,37
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|OTKAR
|340,80
|73.383.228
|% -3,32
|
|ASELS
|16,44
|492.484.952
|% -3,12
|
|ATAGY
|4,09
|596.899
|% -2,85
|
|BRKO
|1,03
|100.304
|% -2,83
|
|GARAN
|9,42
|992.493.014
|% 1,95
|
|ASELS
|16,44
|492.484.952
|% -3,12
|
|EREGL
|19,71
|464.705.595
|% -1,45
|
|AKBNK
|5,72
|425.033.360
|% 2,51
|
|BIMAS
|63,10
|401.612.795
|% 1,53
|
|GARAN
|9,42
|992.493.014
|% 1,95
|
|YKBNK
|2,63
|247.516.711
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,98
|175.893.367
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,72
|425.033.360
|% 2,51
|
|ODAS
|1,41
|64.968.451
|% 0,00
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4984
|9,5018
|% -0,36
|
|Euro
|11,0358
|11,0426
|% -0,22
|
|Sterlin
|13,0025
|13,0677
|% -0,68
|
|Frank
|10,2877
|10,3497
|% -0,42
|
|Riyal
|2,5206
|2,5333
|% -0,60
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,01
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,99
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:43HEKTS
Yüzde 4.45 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 437, 172 adet işlem
-
11:42JANTS
Yüzde 7.67 oranında artışla 63.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 840 adet işlem
-
11:41TUCLK
Yüzde 6.11 oranında artışla 13.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 949 adet işlem
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, TKFEN, GARAN
-
11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 08 artarak (% 0.01 ) 1, 328