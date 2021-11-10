***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.11.2021 09:08
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976730
BIST
18:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.631
En Düşük
1.605
18:059,7524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0202
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7666
En Düşük
9,7204
18:0511,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0100
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3124
En Düşük
11,2653
18:05571,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,32
|Açılış
|: 571,90
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
573,86
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|94,05
|622.342
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,18
|28.121.188
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|18.029.949
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,16
|245.948.810
|% 8,02
|
|GSDDE
|4,24
|43.762.886
|% 7,07
|
|KRGYO
|6,12
|108.515.675
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|178.802.633
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.910.086
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.610.186
|% -9,90
|
|INVEO
|28,60
|18.808.891
|% -9,49
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|THYAO
|18,16
|2.975.100.765
|% 0,61
|
|SISE
|9,29
|2.021.843.970
|% 3,57
|
|SASA
|32,18
|1.473.356.596
|% 5,51
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 1,64
|
|ODAS
|1,55
|568.927.810
|% 4,73
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,12
|650.139.663
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7475
|9,7491
|% 0,17
|
|Euro
|11,2889
|11,2999
|% 0,05
|
|Sterlin
|13,1616
|13,2276
|% 0,07
|
|Frank
|10,6271
|10,6911
|% -0,09
|
|Riyal
|2,5893
|2,6023
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,65
|
|Altın Gr.
|572
|572
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|85,20
|85,20
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 59 artarak (% 1.18 ) 1, 768
-
17:59XU100
Endeks 1, 622 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 31, 662.00 milyon TL de
-
17:59NATEN
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 247 adet işlem
-
17:58SASA
Yüzde 5.70 oranında artışla 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 849, 727 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde 9.74 oranında artışla 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 273 adet işlem