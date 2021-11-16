***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2021 09:11
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977940
BIST
18:051.702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
0
En Düşük
0
18:0510,1071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0493
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,1098
En Düşük
10,0421
18:0511,5055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0694
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5055
En Düşük
11,4245
18:05605,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,61
|Açılış
|: 605,30
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
606,05
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDZA
|16,31
|7.695.406
|% 0,00
|
|GLYHO
|2,04
|43.852.868
|% 0,00
|
|PENGD
|3,92
|16.622.699
|% 0,00
|
|TDGYO
|6,78
|11.224.680
|% 0,00
|
|KZBGY
|31,00
|90.853.503
|% 0,00
|
|GEDZA
|16,31
|7.695.406
|% 0,00
|
|GLYHO
|2,04
|43.852.868
|% 0,00
|
|PENGD
|3,92
|16.622.699
|% 0,00
|
|TDGYO
|6,78
|11.224.680
|% 0,00
|
|KZBGY
|31,00
|90.853.503
|% 0,00
|
|THYAO
|17,61
|3.615.134.881
|% 0,00
|
|PETKM
|7,93
|2.149.010.016
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|1.513.131.329
|% 0,00
|
|SISE
|9,94
|1.393.978.139
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 0,00
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,24
|652.373.011
|% 0,00
|
|TSKB
|1,72
|891.412.939
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|641.575.122
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,39
|943.648.003
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1029
|10,1101
|% 0,52
|
|Euro
|11,4945
|11,5085
|% 0,63
|
|Sterlin
|13,5014
|13,5691
|% 0,41
|
|Frank
|10,8657
|10,9311
|% 0,38
|
|Riyal
|2,6821
|2,6955
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|3,52
|
|Altın Gr.
|605
|605
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,13
|8,15
|0,03
|
|B. Petrol
|82,87
|82,87
|0,82
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR