***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2021 18:11
***ENKAI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Sinan Tara tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978353
BIST
18:051.707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 21,44
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.713
En Düşük
1.683
18:0510,6163
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 0,2995
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,6849
En Düşük
10,2960
18:0512,0138
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 0,3332
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,0903
En Düşük
11,6569
18:05636,23
En Yüksek
|Değişim
|: 3,67%
|| 22,51
|Açılış
|: 636,23
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
641,24
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|40,70
|288.672.688
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|43.307.106
|% 10,00
|
|TSPOR
|7,71
|874.406.200
|% 9,99
|
|KARYE
|13,13
|28.030.052
|% 9,97
|
|TETMT
|173,20
|2.688.893
|% 9,97
|
|ELITE
|18,48
|221.976.109
|% -6,29
|
|UZERB
|25,10
|192.742
|% -5,28
|
|TACTR
|27,00
|1.193.791
|% -5,26
|
|SONME
|28,50
|4.035.341
|% -5,06
|
|TDGYO
|6,92
|43.990.696
|% -4,95
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% -2,77
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% -1,41
|
|SISE
|10,42
|1.920.774.111
|% 4,62
|
|KRDMD
|7,69
|1.435.677.347
|% 2,40
|
|THYAO
|17,99
|1.350.869.349
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,37
|1.340.794.785
|% 0,00
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% -2,77
|
|ADESE
|1,07
|324.608.842
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,18
|636.920.638
|% 4,31
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5982
|10,6118
|% 2,86
|
|Euro
|11,9932
|12,0078
|% 2,80
|
|Sterlin
|14,2133
|14,2846
|% 2,95
|
|Frank
|11,3423
|11,4106
|% 2,74
|
|Riyal
|2,8154
|2,8295
|% 2,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|14,43
|
|Altın Gr.
|635
|635
|21,22
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|8,53
|8,54
|0,31
|
|B. Petrol
|81,43
|81,43
|-1,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NTHOL
Yüzde 5.65 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 469, 105 adet işlem
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17:58GEDZA
Yüzde 6.23 oranında artışla 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 912, 711 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 26 artarak (% 1.36 ) 1, 515
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARYE, BASGZ, TETMT, MERIT, DOBUR, DITAS, PRKAB, BRMEN
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17:55
CELHA, TETMT, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında